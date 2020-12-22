أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء

جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل صباح اليوم، الثلاثاء، كما يلي:
دولار 3.25
دينار 4.58
يورو 3.95
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22 كانون أول / ديسمبر 2020 08:29
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل صباح اليوم، الثلاثاء، كما يلي:
دولار 3.25
دينار 4.58
يورو 3.95
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