التنمية البشرية بالصحة تستكمل عقد البرنامج التعريفي للأطباء الجدد

غزة- الرأي

واصلت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزاة الصحة، عقد البرنامج التدريبي التعريفي للأطباء الموظفين الجدد، في مقر تنمية القوى البشرية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الطواقم الطبية لمواجهة "كوفيد 19"ومتابعة الخطة الاستراتيجية للوزارة لتطبيق سياسات مكافحة العدوى لجميع التخصصات الصحية.

وخلال لقائه بالأطباء تحدث د. أحمد شتات مدير دائرة شئون الأطباء في الإدارة العامة للمستشفيات عن دور تنمية القوى البشرية البارز في متابعة البرامج التدريبية المختلفة والنوعية ضمن خطة وزارة الصحة في تحسين جودة التدريب وتدريب أكبر عدد من الكوادر في مختلف المجالات لاسيّما التدريب على طرق مكافحة العدوى في ظل جائحة كورونا.

وأوضح د. شتات أنه خلال الدورة سيتم الحديث عن السياسات الخاصة بكوفيد 19 وبيئة العمل في قطاع غزة والتحديات التي نواجهها خلال العمل، مقدما شكره لإدارة تنمية القوى البشرية على اشراف وتنفيذ هذه الدورات التدريبية الهامة .

وافتتح ا. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة كلمته مباركا للأطباء الموظفين الجدد انضمامهم لفريق العمل بالوزارة، موضحاً أن هذه البرامج التدريبية جاءت وفقاً لتلبية احتياجات وزارة الصحة في مختلف الجوانب التدريبية وخاصة في ظل جائحة كورونا.

وتابع ا. نوفل أنه خلال التدريب سيتم مناقشة سياسة مستشفى غزة الأوروبي باعتباره مستشفى عزل للحالات المصابة بكوفيد 19 ، إضافة إلى التعرف على طريقة الإنعاش القلبي الرئوي، ومهارات الاتصال والتواصل، طرق مكافحة العدوى وكيفية الحد من انتشار كوفيد 19.