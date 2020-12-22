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الجمعية العامة تصوت بأغلبية على حق شعبنا بالسيادة

22 كانون أول / ديسمبر 2020 08:39

نيويورك - الرأي

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

وصوتت (153) دولة لصالح القرار، و6 دول ضده (كندا، واسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، واميركا)، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن التصويت لصالح هذا القرار  يؤكد حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بما فيها الأرض وموارد الطاقة والمياه، دون الانتقاص من حقوقه في بحره، وحقه كذلك في التعويض جراء استغلال الاحتلال الاسرائيلي لموارده الطبيعية.

وأضاف ان التصويت بمثابة تأكيد دولي على الحق الراسخ والثابت للشعب الفلسطيني، ورفض لاعتداءات المستوطنين الارهابيين ضد الأرض وأصحابها.

وطالب المالكي المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية استخدام الشعب الفلسطيني لأرضه وحقوقه  وموارده، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة.

وشكر الدول التي صوتت لصالح القرار، وطالب الدول التي صوتت ضده أو تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه ان تعمل على مراجعة مواقفها، وان تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه، وفي حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة، والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وذات السيادة الدائمة.

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