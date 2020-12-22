فشل تمرير قانون تأجيل الميزانية وتوقعات بحل الكنيست الليلة

القدس المحتلة - الرأي

فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الليلة، في المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون لتأجيل الموعد النهائي لإقرار الميزانية العامة الإسرائيلية لمدة أسبوعين آخرين، ما يقلص فرص التسوية بين الليكود و"كاحول لافان"، ويعزز فرص الذهاب إلى انتخابات جديدة في آذار/مارس المقبل.

وعارض القانون 49 عضو كنيست وأيده 47 عضوا.

وسقط الاقتراح بعد أن صوت ثلاثة أعضاء كنيست من "كاحول لافان" أساف زامير ورام شيفا وميكي حيموفيتش، ضد القانون، خلافا لموقف الكتلة التي أمتنعت عن التصويت.

كما صوتت عضو الكنيست عن حزب الليكود، ميخال شير سيغمان، ضد مقترح القانون، وأعلنت عن استقالتها من حزب الليكود وانضمامها إلى حزب غدعون ساعر.

وخلافا لموقف القائمة المشتركة، أمتنع أعضاء القائمة الموحدة برئاسة النائب منصور عباس عن التصويت على قانون تأجيل ميزانية الدولة.

وفي أعقاب هذا التصويت، فإن احتمال التوصل إلى تسوية وحل متفق عليه، بين الليكود و"كاحول لافان" ضئيلة ومعدومة تقريبا، وعليه من المتوقع حل الكنيست عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

وشرع أعضاء الكنيست من الائتلاف بخطابات فارغة دون معنى في محاولة للممطالة وجر الوقت، خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، وذلك للحصول على أغلبية في التصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون التأجيل - وهو تعديل، لو تمت الموافقة عليه في ثلاث قراءات، يمكن أن يمنع حل الكنيست تلقائيا في غضون أقل من 24 ساعة.