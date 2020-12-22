"أونروا" تعلن تأجيل دفع رواتب موظفيها لهذا الشهر

غزة- الرأي - محمود أبو راضي

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل رواتب موظفيها للشهر الجاري بسبب نقص التمويل.

وقال المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة لـ "الرأي" إن الأونروا بحاجة إلى مبلغ 18 مليون دولار لتتمكن من دفع الرواتب بصورة كاملة.

وعبّر أبو حسنة عن أمله بانتهاء أزمة صرف الرواتب قبل الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل.

وفي سياق آخر، ذكر أبو حسنة، أن هناك آلية جديدة لتوزيع كابونة موحدة على جميع اللاجئين بدءًا من الربع الأول في العام 2021.

وأضاف أن إدارة الوكالة تناقش حاليا بشكل معمق تحديد الحد الأدنى من الأجور للاستمرار بتوزيع المساعدات الغذائية على الموظفين أصحاب الدخل المحدود.

وأكد أبو حسنة، أن الرسائل النصية التي تم إرسالها لكافة الموظفين ومن لديهم دخل ثابت خلال الأيام السابقة هي فقط لتأكيد وتحديث البيانات، بسبب قاعدة البيانات القديمة المتوفرة لدى الأونروا في الوقت الحالي.

وأضاف: "لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت ويتوجب علي أن أبلغكم أن الأشهر المقبلة ستظل صعبة للغاية. ولعام 2021 القادم فإن الأونروا ستقوم بترحيل التزامات بقيمة 84 مليون دولار وهي التزامات لم نتمكن من تغطيتها في هذا العام وتم ترحيلها إلى العام الجديد".