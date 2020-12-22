غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2714) الثلاثاء 22/12/2020

أخبار فلسطينية﻿

مسؤول فلسطيني: إسرائيل تُسقط حل الدولتين بتنفيذ مشروع استيطاني شمال الضفة

فلسطين تقرر اعتماد مخصص مالي لمساعدة المقدسيين على مواجهة مخططات تهويد القدس

فلسطين: نعمل مع المنظمات الدولية لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته

مجلس الوزراء: اعتماد مخصص مالي لمساعدة المقدسيين على مواجهة تهويد مدينتهم

وزيرة الصحة تعلن البدء بإجراء دراسة حول "مناعة المجتمع الفلسطيني"

هنية يعزي "أردوغان" بوفاة ابن شقيقه

2960 طالباً/ة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة في دورته الاستكمالية رغم الجائحة طالباً/ة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة في دورته الاستكمالية رغم الجائحة

أخبار إسرائيلية

إسرائيل.. انهيار المفاوضات بين حزبي الليكود وأزرق أبيض

نتنياهو وغانتس يتفقان على تأجيل حسم الميزانية أسبوعين

بي بي سي: مخاوف تنتاب المهاجرين السودانيين في إسرائيل بعد اتفاقها مع السودان

الرد جاهز.. إسرائيل تحذر إيران من مهاجمتها

إسرائيل تسجل حالة وفاة لشخص بعد الإصابة بكورونا للمرة الثانية

إسرائيل تعلن حظر كامل للرحلات الجوية لمدة 10 أيام بسبب تطورات كورونا

الطيبي: نتنياهو أكبر محرض ضد العرب وسنسقطه

غانتس وساعر يدخلان الحجر الصحي

مصادقة أولية على تأجيل الموازنة الإسرائيلية لمنع الانتخابات

اخبار دولية

ملادينوف: الخطط الاستيطانية تمنع قيام الدولة الفلسطينية

نتنياهو وكوشنر: هناك مزيد من اتفاقيات السلام قريبًا

وفد أمريكي إسرائيلي يتوجه إلى المغرب بعد اتفاق التطبيع

مبعوث أمريكا لدى الأمم المتحدة يزور إسرائيل اليوم

"جيروزاليم بوست":إطلاق اسم كوشنر على ساحة السفارة الأمريكية بالقدس

أخبار عربية

تقارير: تونس وسلطنة عمان تلحقان بقطار السلام مع إسرائيل قريبا

أثار جدلا واسعا... ضاحي خلفان يتبرأ من الانتساب للعرب في حالة واحدة

المغرب يستقبل غدا أولى رحلات "العال" الإسرائيلية وعلى متنها وفد رسمي

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الاحتلال يصادر ممتلكات خاصة ويهدم منازل ومنشآت زراعية ويشن حملات اعتقال تطال أسرى محررين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملات اعتقال تطال أسرى محررين وتواصل هجماتها الاستيطانية الجديدة

اشتية: مصادقة الكنيست على شرعنة البؤر الاستيطانية جريمة حرب ـ (فيديو)

بدران: هناك فيتو من دول عربية على دخولنا للمنظمة.. والعالول يدعو حماس لعدم…

الشرق الأوسط

أشتية: شرعنة البؤر الاستيطانية «جريمة حرب»

الاهرام المصرية

الاحتلال يطلق النار صوب شاب قرب باب حطة في البلدة القديمة بالقدس

الشروق المصرية

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويعتدي على مواطنين

إصابة جندي إسرائيلي في القدس والشرطة تعلن عن قتل المنفذ

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويعتقل شابين ويعتدي على مواطنين

الغد الأردنية

محاولة اللحظة الأخيرة لتجنب انتخابات جديدة في إسرائيل

عائلات فلسطينية تواجه خطر الإخلاء بالقدس المحتلة

الشرق القطرية

إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"حماس" تشيد بعملية "باب حطة" بالقدس المحتلة

شركة مياه إسرائيلية تهدد بتعطيش أحياء عربية بالقدس

الإفراج عن الناشط قتيبة عازم من أجهزة أمن السلطة

الاحتلال ينصب بوابتين حديديتين قرب عين الساكوت في الأغوار

"حماس" تدين اعتقال أجهزة السلطة لكوادرها بالضفة

الاحتلال يواصل أعمال التجريف في حي وادي الربابة بالقدس

القدس المحلية

العليا الإسرائيلية تنظر في التماسات ضد قانون "القومية"

اعتقال 40 متظاهرًا إسرائيليًا في القدس

حل الكنيست الليلة.. فشل تمرير قانون تأجيل الميزانية الإسرائيلية

عائلة أبو الرب تنفي خبر استشهاد نجلها والاحتلال يستدعي مواطنًا من قباطية للتحقيق

شهيد عملية القدس هو الفتى محمود كميل من جنين

ضبط أجهزة اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول في الخليل

مجلس الوزراء: اعتماد مخصص مالي لمساعدة المقدسيين على مواجهة تهويد مدينتهم

مصرع طفل في حادث سير شمال قطاع غزة

الحياة الجديدة

اليوم.. تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين جالياتنا حول العالم

فلسطين تشارك في الدورة الـ37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

الخارجية: 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

الرئيس يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

الأيام

المستوطنون يشنّون موجة اعتداءات واسعة ووقوع اصابات وأضرار بالممتلكات

لا مؤشرات على افتتاح المستشفى الميداني الأميركي شمال القطاع

العثور على جثة مستوطنة مقتولة داخل غابة قرب جنين

مقتل مستوطن وإصابة أربعة بعد مطاردة شرَطية إسرائيلية

سلالة كورونا الجديدة تثير حالة ذعر في العالم

غزة مونامور" و"200 متر" يخطفان الأنظار والجوائز السينمائيّة في العام 2020

وكالة صفا

العاروري: الاحتلال ينظر للضفة كمركز للصراع

مسيرة استفزازية للمستوطنين جنوب نابلس

إصابة طفل وشاب بهجوم للمستوطنين شرق الخليل

غزة: مؤتمرون يدعون لتشكيل اتحاد فلسطيني لمنظمات المجتمع المدني

اشتية: الإجراءات الوقائية أملنا في مواجهة "كورونا"

الإفراج عن الناشط قتيبة عازم من سجن بنابلس

إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بنفايات خطرة في طولكرم

وكالة الرأي الفلسطينية

الاحتلال يصدر أحكاماً بالمؤبد على 5 فلسطينيين خلال 2020

فلسطين اليوم

الجهاد في جنين تستقبل الأسير المحرر محمد الأطرش بعد الإفراج عنه

تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في رفح

الاحمد: من أول 10دقائق فشل اجتماع القاهرة و مشادة بين الرجوب والعاروري

الجبهة الشعبية تؤكد: العملية الفدائية في القدس برهان على استمرار الانتفاضة

اصابة طفل و شاب اثر اعتداء مستوطنين على منازل و ممتلكات المواطنين بالضفة

سما نيوز

اللجان الطبية بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

كندا تقدّم للأونروا مساعدة بقيمة 70 مليون دولار أميركي

الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

اذا لم تحل قضية المقطوعة رواتبهم ..دعوى قضائية دولية ضد السلطة لوقف المساعدات الأوروبية

مفوض "الأونروا" يعلن عن تاجيل راتب شهر ديسمبر في مناطق العمليات الخمسة

اعتقال 40 متظاهرًا إسرائيليًا في القدس

متضرري "كورونا"..الأطر العمالية تحمل الحكومة الفلسطينية استمرار حالة التمييز الجغرافي

عرب 48

الحرم القدسي: استشهاد الفتى محمود كميل برصاص الاحتلال

فلسطين تزوّد الجنائية الدولية بمعلومات توثّق انتهاكات الاحتلال بالقدس

القدس: التماس ضدّ إقامة مركز يهوديّ في حيّ "بطن الهوى" بسلوان

مستوطنون يسيجون أراض بالأغوار والاحتلال يواصل التجريف بسلوان

وكالة وفا

باكستان: نرفض الاعتراف بإسرائيل إلى حين التوص ...

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