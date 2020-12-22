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تعافي 630 حالة

غزة تسجّل 12 وفاة و516 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

22 كانون أول / ديسمبر 2020 10:01

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 12 حالة وفاة و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2163 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 630 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 34390 إصابة بينها 9574 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 24533 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 283 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 312 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 203.

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