زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

غزة- الرأي

نفذت لجنة زكاة الدرج، مساء أمس المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين ضمن حملة شتاء دافئ التي أطلقتها بداية فصل الشتاء الحالي، بدعم كريم من محسنين في دولة الجزائر ومملكة البحرين الشقيقتين، في احدى معارض الملابس بغزة.

وأوضح عبد القادر أبوالنور رئيس اللجنة، أن المرحلة الأولى من المشروع استهدفت 80 أسرة محتاجة قدم لأطفالها الجاكيت الشتوي ليحميهم من برد الشتاء، مشيراً إلى أن الطواقم العاملة تسعى لتوفير مزيداً من المساعدات خلال الأيام القادمة حتى تصل إلى أكبر قدر ممكن من الأسر.

وبين، أن الزكاة قدمت خلال الأسبوع الماضي وجبة طعام الشتاء للأسر الفقيرة في منطقة الدرج والتي تتكون من الشعرية وزيت الطهي والسكر، بالإضافة إلى الوجبات الساخنة التي توزع بشكل متواصل من خلال تكية غزة الخيرية التابعة لها.

وأعرب أبوالنور، عن شكره لجميع فاعلي الخير الذين يقفون مع أهالي قطاع غزة وسط الضائقة التي يعيشونها من حصار وتفشي فايروس كورونا.