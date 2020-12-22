17 حالة وفاة و1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 17 حالة وفاة و1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1178 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة التي تسجيلها جاءت كالتالي: بيت لحم 1، الخليل 2، طوباس 1، نابلس 4، رام الله 1، جنين 2، سلفيت 2، طولكرم 3، أريحا 1.

وأضافت أن الإصابات الجديدة التي سجلت على النحو التالي: بيت لحم (98)، ضواحي القدس (62)، الخليل (166)، طوباس (22)، نابلس (131)، رام الله (268)، جنين (156)، سلفيت (39)، طولكرم (71)، قلقيلية (18)، أريحا (14).

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم (343)، الخليل (174)، طوباس (16)، نابلس (108)، رام الله (230)، جنين (137)، سلفيت (43)، طولكرم (61)، قلقيلية (52)، أريحا (14).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 124 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.