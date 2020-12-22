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تعليم غرب غزة يتفقد قاعات الدورة الثالثة لامتحانات الثانوية العامة

22 كانون أول / ديسمبر 2020 01:13

تعليم غرب غزة يتفقد قاعات الدورة الثالثة لامتحانات الثانوية العامة
تعليم غرب غزة يتفقد قاعات الدورة الثالثة لامتحانات الثانوية العامة

غزة- الرأي

تفقد وفد من مديرية التربية والتعليم قاعات الدورة الثالثة لامتحانات الثانوية العامة في اللجان الأربع التابعة لمديرية غرب غزة.

وضم  الوفد كل من الدكتور عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم ، والأستاذة مها حلس مدير الدائرة الإدارية ، والأستاذ رفيق عوض رئيس قسم الإدارات المدرسية.
وأكد الدكتور عبد القادر أبو علي أن الامتحانات تسير وفقاً للترتيبات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم في ظل جائحة كورونا ووفقاً للبروتوكول الصحي المعمول به من تعقيم لجميع مرافق اللجان ولبس الكمامات واستخدام المعقم الطبي والتباعد بين الطلاب لضمان سلامة الجميع.
وتمنى الدكتور عبد القادر أبو علي التوفيق للطلبة المتقدمين لامتحانات الدورة الثالثة والتي تأتي في ظل ظروف عصيبة يعيشها أبناء شعبنا في ظل تفشي فايروس كورونا.

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