وزارة التعليم تختتم دورة في "التعليق الصوتي" للمعلمين

غزة- الرأي

اختتم المعهدُ الوطني للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم العالي بغزة دورةً تدريبيةً عن بُعد بعنوان " فن التعليق الصوتي وأساسياته".

وشارك في الدورة 35 معلماً من كافة التخصصات بواقع 24 ساعة تدريبية، ، وحاضرت في الدورة الإعلامية التربوية هناء الجاروشه مُعدة ومُقدمة البرامج في إذاعة صوت التربية والتعليم.

وقال مدير المعهد الدكتور علي أبو سعدة: " تعتبر هذه الدورة من الدورات المميزة و النوعية التي يُنفذها المعهد الوطني للتدريب لأول مرة ، وتأتي في إطار اهتمام الوزارة بتحسين آداء المعلمين وتطوير قدراتهم في مجال الانتاج التعليمي ، وستمكنهم من إنتاج صوتيات تعليمية و فيديوهات بجودة عالية وبمخرجات مميزة.

وتناولت الدورة عدة محاور في مجال التعليق الصوتي وإنتاج المواد الصوتية.

من جهتها قالت الإعلامية هناء الجاروشة مُدربة الدورة: "إن كل مُعلم بحاجة لهذا التدريب، والآن مع التحول الرقمي في التعليم أصبحت الحاجة مُلحة لإنتاج دروس ومواد تعليمية مصورة للطلبة لكل المراحل، وبالتأكيد الأداء الصوتي مهم في عملية الإنتاج وهو أساس العمل المصور أو الدرس التعليمي الناجح".

و أعرب المتدربون عن سعادتهم بتلقي مثل هذه الدورات التدريبية التي يُتيحُها المعهد الوطني للتدريب، وقالت المعلمة إيناس الفران: " كانت تجربة فريدة ومميزة ساعدتني في اكتشاف طبقات صوتي والتعرف على مواطن الضعف والقوة لديّ، وأكسبتني مهارات التلوين الصوتي ومكنتني من تحسين طريقة الإلقاء للدروس التي أقوم بإنتاجها لمنهاج تكنولوجيا المعلومات للمرحلة الثانوية".

من جهته قال المعلم علي الخطيب: " كنتُ شغوفاً جداً بهذا المجال وأشعر أنني أمتلك خامة صوتية، فوجهني هذا التدريب إلى التعرف على مساحتي الصوتية واكتسبتُ خلاله المهارات الأساسية للإلقاء والتعليق الصوتي، وهذا ما ساعدني في تحسين أدائي وشجعني على إنشاء قناة يوتيوب تعليمية خاصة بي لنشر ما سأنتجه من دروس تعليمية وأعمال شعرية".

وفي نهاية اللقاء الختامي الالكتروني شكر د.أبو سعدة الأستاذة هناء الجاروشه على جهودها المميزة مع المعلمين المتدربين لتحقيق أهداف الدورة، ونوه خلال حديثه أن المعهد سيحرص على تكرار هذا التدريب لمجموعات أخرى من المعلمين في الفترة القادمة، كما وأثنى على اهتمام جميع المعلمين بتطوير مهاراتهم، وحثهم على استثمار أصواتهم وطاقاتهم ومواهبهم في إنتاج فيديوهات تعليمية مميزة.

يُذكر أن دورة " فن التعليق الصوتي وأساسياته" نفذها المعهدُ الوطني للتدريب ( On Line) عبر تقنية Google Meet ، ووظفت خلالها المُدربة مجموعات (الفيس بوك والوتس آب والتليجرام ) لتعزيز عملية الاتصال والتواصل مع المتدربين لإنجاح عملية التدريب عن بُعد.