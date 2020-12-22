تعليم خان يونس يشرع بتصوير بطاقات التعلم الذاتي للطلبة من (1-4)

غزة- الرأي

أكد أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس أن المديرية شرعت بتصوير بطاقات التعلم الذاتي لطلبة الصفوف من الأول إلى الرابع الأساسي، لتنفيذ المبادرة التي أطلقتها المديرية وصولاً إلى جميع الطلبة في هذه المرحلة والبالغ عددهم 10400 طالباً طالب.

وأوضح الفرا أن الهدف من المبادرة إيصال البطاقات إلى جميع الطلبة لتمكينهم من المهارات الأساسية في القراءة والكتابة في ظل تعذر التعلم الوجاهي في المدارس، مشيراً إلى أن البطاقات تعتبر نوعاً من التعلم عن بعد.

وأشاد أ. الفرا بجهود كل من ساهم في إنجاح المبادرة، وخص بالذكر مجلس أولياء الأمور المركزي، ومجالس أولياء الأمور في المدارس.

