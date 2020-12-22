"حماد" يؤكد على تعزيز دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية لخدمة المرضى

غزة- الرأي

أكد محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة، على جودة الخدمات والدور المميز وحسن الانتماء للعاملين في دائرة مخازن اللوازم العامة خلال جولة تفقدية اليوم، اطلع خلالها على سير العمل في الدائرة والمعوقات التي تواجههم.

وتأتى هذه الجولات الميدانية الدورية في إطار التواصل والمتابعة وتفقد سير العمل وتعزيز دور الكوادر العاملة في الادارة العامة للشؤون الادارية.

وشدد أ. حماد على أهمية متابعة احتياجات المستشفيات ودعمها بالأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمواطنين، رغم النقص الحاد في الموارد الطبية الأساسية ولا سيما أجهزة التنفس الصناعي والأسّرة وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالعناية المركزة في ظل تزايد أعداد المصابين خلال جائحة "كورونا".

كما وبين أهمية التواصل الدائم مع المستشفيات والعمل الميداني للتأكد من الاحتياج الحقيقي والعمل على توفيره وفق الامكانيات المتاحة بما يساعد في التسهيل على المواطنين وفي توفير خدمة طبية مميزة.