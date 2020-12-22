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قطاع المعلمين بالأونروا: قرار عدم دفع الرواتب مُسيس بامتياز

22 كانون أول / ديسمبر 2020 05:45

اونروا
اونروا

غزة- الرأي:

قال  رئيس "قطاع المعلمين في إتحاد الموظفين العرب بوكالة الغوث"، محمود حمدان، "إن قرار عدم دفع الرواتب مسيس بامتياز ولم نسكت عليه وسيكون لنا اجتماع قريب من أجل اتخاذ موقف موحد من هذه القضية".

وتابع حمدان خلال حديثه لإذاعة صوت الأقصى "تلقينا قرار الوكالة بتأجيل صرف رواتب الموظفين بكل أسف وألم من وكالة دولية بحجم "الأونروا"، وقد نصل إلى إجراءات غير مسبوقة ما لم يتم الإلتزام بدفع الرواتب للموظفين. 

وأكد أن التهديد المستمر بحق الموظفين يجب أن ينتهي لما يشكل مصدر قلق وتوتر للعاملين في "الأونروا"، مضيفًا "نحن في إتحاد الموظفين العرب لن نخضع لهذا الأمر ولن نسلم به وندعو إدارة الوكالة لاتخاذ موقف حازم ولوقف هذه السياسية".

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