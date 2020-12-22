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كتائب القسام تزف مجاهداً توفي إثر جلطة دماغية

22 كانون أول / ديسمبر 2020 07:46

القسام يزف
القسام يزف

غزة- الرأي:

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا أحد مجاهديها الأبطال من مدينة غزة، والذي توفي إثر جلطة دماغية.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ محمد يوسف عبد السلام حسونة (57 عاماً) من مسجد "المحطة" بمدينة غزة، والذي توفي أمس الاثنين 6 جمادى الأول 1442هـ الموافق 21/12/2020 إثر جلطة دماغية،وهو والد الشهيد القسامي وسيم حسونة أحد الأقمار السبعة الذين ارتقوا أثناء الإعداد في باطن الأرض بتاريخ 26-01-2016م

وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".

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