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الاحتلال يقرر تعزيز قواته بالضفة بعد تصاعد العمليات

22 كانون أول / ديسمبر 2020 09:01

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

الداخل المحتل-الرأي:

قرر جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة بكتائب عسكرية جديدة وذلك على ضوء ازدياد العمليات في الآونة الأخيرة.

وزعم موقع "سيروغيم" العبري أن تعزيز القوات يأتي في ظل تدهور على الوضع الأمني الذي بدأ أول أمس الأحد بمقتل مستوطنة غرب من جنين، مرورًا بعملية إطلاق النار في القدس أمس والتي تبين أن منفذها من بلدة قباطيا شمال الضفة.

في حين يضاف إلى ذلك توتر الأجواء مع المستوطنين بعد مقتل أحدهم في عملية ملاحقة للشرطة أمس حيث اعتقدت الشرطة بأنه فلسطيني ليتبين لاحقاً أنه مستوطن من جماعات "فتية التلال".

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