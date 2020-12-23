6 فوائد للاستحمام في الصباح.. يقلل توترك وينقص وزنك

كشف تقرير نشر في موقع healthline، عن فوائد عديدة للاستحمام في الساعات الأولى من الصباح، حيث تبين أن ممارسة تلك العادة بعد الاستيقاظ من النوم تسهم في تعزيز مناعة الجسم وتنشط أعضائك الداخلية، وتحميك من العديد من الأمراض.



وحدد التقرير بعض الفوائد للاستحمام في الصباح الباكر:

1.يساعدك الاستحمام صباحا على الاسترخاء وترتيب أفكارك، حيث يساعدك في الحصول على وقت مخصص لنفسك في بدية يومك، الأمر الذى يمكنك من الاستعداد لمهام عملك بكل طاقة وحيوية.

2. يساعدك الاستحمام مبكرا على خلق روتين صباحى ليومك والذى يساعدك في تنظيم مهام عملك والقيام بها في نشاط.

3. يقلل من شعورك بالتوتر والقلق خاصة عند استخدام الماء البارد والذى يساعدك في تقليل التوتر والتخلص من القلق الزائد، نظرا لأنه يعمل على خفض مستويات حمض اليوريك، في حين يساعد في زيادة مستوى مضاد أكسدة يعمل على تعزيز الشعور الجيد والتخلص من التوتر.

4. الاستحمام صباحا يفيد البشرة والشعر لأنه يساعد في فتح مسام البشرة والشعر وتنظيفها بعمق خاصة إذا أنهيت الاستحمام بالماء البارد.

5. يسهم في فقدان وزنك الزائد والتخلص من السمنة نظرا لأنه يعمل على تحفيز عملية حرق الدهون وتسريعها، الأمر الذي يؤدى إلى انقاص الوزن الزائد.

6. تحسين الدورة الدموية، حيث يسهم في زيادة تدفق الدورة الدموية للجسم وبالتالي يمنحك الشعور بالتركيز والحيوية .