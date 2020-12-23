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كهف جليدي في أيسلندا يبهر كل ما يشاهده!

23 كانون أول / ديسمبر 2020 07:56

كهف جليدي في أيسلندا يبهر كل ما يشاهده!
كهف جليدي في أيسلندا يبهر كل ما يشاهده!

يعتبر الكهف الجليدي الواقع في أيسلندا في منطقة سكافتفيل ،من اجمل الكهوف الجليدية في العالم.

وهذا الكهف الساحر الجمال يقع في البحيرة المتجمدة من الجبل الجليدي في منطقة سكافتفيل الأيسلندية.

والكهوف الجليدية في العادة يكون عمرها الزمني قصير، حيث يتراوح عمر بعضها ما بين عام وعامين، حيث تنهار وتندثر,

لكن اللافت في تلك الكهوف الجليدية ومنها هذا الكهف الجليدي، هو التكوينات الجليدية في داخله، والسبب في حدوث تلك التكوينات هو تجمد خيوط الماء المتدفقة من السقف إلى الأسفل وعبر الجدران حيث تتشكل مناظر في غاية الجمال.

كما ان وجود فقاعات الهواء في داخل الجليد تتسبب في نفاذ أشعة الضوء عبر الجليد وظهور اللون الأزرق بشكل جميل للغاية.

الصور التالية تم التقاطها لهذا الكهف الجليدي وقد فازت بمسابقة ناشيونال جيوجرافيك للتصوير.

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