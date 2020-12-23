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"فيروس كورونا".. لعبة اخترعتها أربع شقيقات ألمانيات تلقى رواجاً كبيراً

23 كانون أول / ديسمبر 2020 07:59

"فيروس كورونا".. لعبة اخترعتها أربع شقيقات ألمانيات تلقى رواجاً كبيراً

قررت الأخوات شوادرلاب الأربع الاستفادة من الوقت الطويل الذي يمضينه في البيت في ظل العزل العام، باختراع لعبة لوحية لفيروس كورونا تباع منها آلاف النسخ حاليا.

ويمكن لما يصل إلى أربعة لاعبين ممارسة لعبة "كورونا" التي يتنافسون فيها على شراء كل مواد البقالة المدرجة على قائمة تسوق طلبها جار مسن لا يخرج من بيته بسبب الفيروس.

ويجمع اللاعبون أوراق اللعب ويتبادلونها، والفائز هو الذي يوصل كل المواد أولا.

وتتضمن العقبات على طول طريق اللعب مواجهة الفيروس الذي يتسبب في إدخال اللاعب للحجر الصحي أو اكتشاف أن اللاعبين الآخرين سبقوه وجمعوا كل المعكرونة أو ورق الحمام.

وقالت سارة (20 عاما) لتلفزيون "رويترز" من منزل الأسرة بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا: "المبدأ الأساسي هو التضامن.. ويمكن لكل لاعب أن يقرر أن يتعاون مع الآخرين.. أو أن يصعب الأمر عليهم بإغلاق طريقهم بالفيروسات".

وباعت اللعبة حتى الآن 2000 نسخة وجرى تسجيلها في متجر ألعاب كموزع ثانوي، والطلب كبير من أنحاء ألمانيا.

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