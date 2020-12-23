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مطعم يقدم لحم الدجاج المصنع مخبرياً "في سابقة غذائية تاريخية"

23 كانون أول / ديسمبر 2020 08:04

مطعم يقدم لحم الدجاج المصنع مخبرياً "في سابقة غذائية تاريخية"
مطعم يقدم لحم الدجاج المصنع مخبرياً

قدم أحد مطاعم سنغافورة ، لحم الدجاج المصنع مخبريا، فيما يأمل منتجوه أن يخفف من أثر استهلاك اللحوم على بيئة العالم.

وقدم المطعم اللحم المخبري لمراهقين تراوحت أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة، كانت قد وجهت إليهم الدعوة على وجه الخصوص بسبب "التزامهم في تحسين وضع كوكب الأرض".

وأفادت شركة "إيت جاست" المصنعة بأن أول بيع لهذه اللحوم تجاريا سيكون في مطعم "1880" الذي يقع في إحدى شوارع سنغافورة الراقية.

وكانت الشركة الناشئة كشفت في مطلع ديسمبر الجاري أن وكالة الأمن الغذائي في سنغافورة أجازت لها بيع قطع الدجاج التي تصنعها مخبريا من خلايا حيوانية.

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