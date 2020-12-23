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الطقس: منخفض جوي وأجواء باردة حتى السبت المقبل

23 كانون أول / ديسمبر 2020 08:44

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي، ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر فوق معظم المناطق، مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا في معظم المناطق، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأكدت أنه غدا الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وذكرت الأرصاد أن يوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا فوق المناطق الجبلية، وبارداً نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأفادت بأن يوم السبت يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً فوق المناطق الجبلية، بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأربعاء والخميس من خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

 

 

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