قوات الاحتلال تقتحم مدن في الضفة وتعتقل مواطنين

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منير محمد تعامرة (37 عاما)، من قرية العروج، وقصي علي أبو مفرح (18 عاما) من بلدة تقوع، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما في مدينة أم الفحم.

كذلك داهمت قوات الاحتلال بقالة ومنزلي المواطنين أيمن محمود سليمان، وعلي أحمد سليمان في بلدة تقوع، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بهما.

وفي مدينة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال عاصم كمال الشلبي بعد تفتيش منزله في مخيم نور شمس شرق المدينة والعبث بمحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال، منزل مدير مكتب نادي الأسير إبراهيم النمر حمارشة في المخيم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلة وعبثت بمحتوياته، ثم قامت باعتقاله واعتقال ابن شقيقه مجد يحيى حمارشة، قبل أن تفرج عنهما لاحقا.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد توفيق يوسف كميل بعد مداهمة منزله، وتفتيشه والعبث بمحتوياته في بلدة قباطية جنوب جنين.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد محمود كميل في البلدة، وفتشته وعبثت بمحتوياته، وعاثت فيه خرابا، واستجوبت كافة أفراد العائلة.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين، ومدخل قرية زبوبا، وأوقفت مركبات المواطنين على شارع جنين– نابلس والقرى القريبة من بلدتي يعبد وعرابة، وأعاقت تحركاتهم.