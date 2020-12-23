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هدم مبنى ضخم وجدار بذريعة عدم الترخيص في المثلث الجنوبي

23 كانون أول / ديسمبر 2020 09:32

الداخل المحتل – الرأي:

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مبنى ضخم وجداراً في بلدة كفر برا في المثلث الجنوبي بالداخل المحتل، وذلك بذريعة عدم الترخيص.

واقتحمت أعداد كبيرة من شرطة الاحتلال البلدة، وحاصرت المبنى، ومنعوا صاحبه والأهالي من الوصول إليه، ووفرت الشرطة الحماية للجرافات التي أقدمت على تنفيذ عملية الهدم.

وجاء الهدم في كفر برا، بعد 48 ساعة من قيام الجرافات الإسرائيلية بهدم 3 منازل في قلنسوة وكفر قاسم بحجة البناء دون ترخيص.

هذا، ويشار إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في الطيرة واللد وكفر قاسم وقلنسوة في الآونة الأخيرة، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 181 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.

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