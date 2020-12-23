تعليم شمال غزة تناقش تعزيز الصفوف الافتراضية

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ورشة عمل، لمناقشة بعض الإجراءات الخاصة بزيادة تفعيل الصفوف الافتراضية؛ لتحقيق الغاية المرجوة منها وتعزيز عملية التعلم عن بعد في ظل جائحة "كورونا".

وشارك في ورشة العمل، عدد من مدراء المدارس ومنسقي الصفوف الافتراضية، بحضور مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومديري الدائرتين الإدارية والفنية أ. جواد صالحة، وأ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإدارات التربوية د. معين جاسر.

ورحب أ. حرز الله بالحضور كافة، مثمنًا جهودهم في خدمة العملية التعليمية والنهوض بواقع الطلبة بالرغم من الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة "كورونا" على مختلف مناحي الحياة وفي مقدمتها الواقع التعليمي.

وناقش أ. حرز الله مع الحضور جملة من المعيقات التي قد تؤثر على واقع التعلم عن بعد (الصفوف الافتراضية)، مستعرضًا عديد الحلول الواقعية والمنطقية التي تساهم في الارتقاء بهذا الملف (التعلم عن بعد) الذي بات جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية واستراتيجية وزارة التربية والتعليم العالي للمرحلة الحالية والمستقبلية.

بدوره، أشاد أ. صالحة بجهود مدراء المدارس ومنسقي الصفوف الافتراضية لإنجاز هذا الملف الحيوي والمهم، داعياً إلى ضرورة متابعة تحديث تقرير الصفوف الافتراضية إلكترونيا، والانتهاء قريباً من إضافة كافة المعلمين والطلبة على بوابة الصفوف الافتراضية.

وأشار أ. صالحة، إلى العمل على الاستفادة المثلى من مختبرات الحاسوب المدرسية لتجاوز كل العقبات التي قد تعترض مواكبة التقدم في ملف الصفوف الافتراضية.

بدورهم، ثمّن مدراء المدارس الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية في متابعة ملف الصفوف الافتراضية، وعملها الدؤوب لتذليل كل العقبات التي من الممكن أن تشكل عائقاً أمام خدمة الطلبة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

