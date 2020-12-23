وكالة الرأي الفلسطينية العدل تستقبل عشرات الطلبات لتسجيل خبراء في المجالات المختلفة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتفقد وتحصر الأضرار الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حجر القادمين من الدول التي ظهرت بها السلالة الجدية من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تناقش تعزيز الصفوف الافتراضية وكالة الرأي الفلسطينية "حمضيات غزة " تتلألأ كالذهب رغم التحديات وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تُنكل بـ 4 أسرى خلال اعتقالهم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجمع وترحل 3,826 طن نفايات و1,820 كوب ردميات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتلف 2.7 طن أغذية فاسدة خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تكرم محافظ شمال غزة لدعمه للمزارعين بالمنخفض الأخير وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يعزل الأسيرة فدوى حمادة لليوم "44"على التوالي
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: حجر القادمين من الدول التي ظهرت بها السلالة الجدية من كورونا

23 كانون أول / ديسمبر 2020 11:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله – الرأي:

قالت وزارة الصحة في رام الله، إن كافة المواطنين القادمين من الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، سيخضعون للحجر الصحي مدة 14 يوماً في مدينة أريحا.

وذكرت اليوم الأربعاء، أن المواطنين القادمين من دول بريطانيا وهولندا والدنمارك واستراليا سيتم حجرهم في حجر الأكاديمية بأريحا، لمنع وصول هذه السلالة إلى الأراضي الفلسطينية، والسيطرة عليها.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء حتى تتمكن طواقم الصحة من التحكم بالسلالة الجديدة وفحصها، خاصة أنه حتى اللحظة لا يوجد لدى الوزارة الفحوصات الخاصة بها.

وأكدت الصحة أنها تسعى لمعرفة كل ما يتعلق بالفيروس في الدوال التي ظهرت عندها هذه السلالة، وفي مقدمتها بريطانيا، حتى نتمكن من التعامل معها.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟