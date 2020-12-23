الصحة: حجر القادمين من الدول التي ظهرت بها السلالة الجدية من كورونا

رام الله – الرأي:

قالت وزارة الصحة في رام الله، إن كافة المواطنين القادمين من الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، سيخضعون للحجر الصحي مدة 14 يوماً في مدينة أريحا.

وذكرت اليوم الأربعاء، أن المواطنين القادمين من دول بريطانيا وهولندا والدنمارك واستراليا سيتم حجرهم في حجر الأكاديمية بأريحا، لمنع وصول هذه السلالة إلى الأراضي الفلسطينية، والسيطرة عليها.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء حتى تتمكن طواقم الصحة من التحكم بالسلالة الجديدة وفحصها، خاصة أنه حتى اللحظة لا يوجد لدى الوزارة الفحوصات الخاصة بها.

وأكدت الصحة أنها تسعى لمعرفة كل ما يتعلق بالفيروس في الدوال التي ظهرت عندها هذه السلالة، وفي مقدمتها بريطانيا، حتى نتمكن من التعامل معها.