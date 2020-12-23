"الغرفة المشتركة" تنوي تنفذ مناورات عسكرية مشتركة

غزة – الرأي:

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يوم، عن نيتها تنظيم مناورات عسكرية مشتركة هي الأولى من نوعها بعنوان "الركن الشديد".

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المناورة تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة وتجسيدًا لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر، ونتاجًا لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها.

وأشارت إلى أنها ستعلن بشكل رسمي عن تفاصيلها وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان.

ودعت الغرفة الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وأخذ المعلومات بهذا الخصوص من مصادرها الرسمية.