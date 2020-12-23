الاقتصاد تحرر 3 محاضر ضبط لمخابز تتلاعب بالأوزان

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 120 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ 10 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

ونوهت إلى أنه تم تحرير 3 محاضر ضبط لمخابز بسبب تلاعبها بالأوزان .

كما لفتت إلى أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 8 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة غزة.

في حين نظم قسم الصناعات الغذائية عدة زيارات على مطاحن التوابل والبهارات ويتفقد خطوط الإنتاج.

فيما أجرى قسم الصناعات التحويلية جولات ميدانية على المصانع والمنشآت في قطاع غزة لمتابعة شكاوى المخابز وتوجيه النصائح لهم.