الصحة تتابع أعمال مراكز الرعاية الصحية الأولية

غزة- الرأي

عقد نائب مدير عام الرعاية الأولية ومدير شؤون المراكز الصحية د. موسى عابد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بحضور مدراء صحة المناطق ورؤساء الأقسام كلاً من نظم معلومات الرعاية الأولية وقسم تكنولوجيا المعلومات.

وجاء الاجتماع لمناقشة سير أعمال المراكز الصحية خلال مواجهة كوفيد19، للوقوف على المشكلات التي تواجه أعمال المراكز الصحية ومتابعتها والعمل على حلها.

وناقش د. موسى أعمال "التطبيب عن بعد" مع مدراء صحة المناطق لتقديم خدمة طبية امنة للمواطنين لتوعيتهم وتثقيفهم وتقديم الدعم النفسي لهم، وارسال الفرق الطبية ونقلهم للمستشفيات في حال تتطلب ذلك.

وتابع د. موسى سير أعمال نظم المعلومات في المناطق والتوعية لأهمية الاحصائيات والمؤشرات الصحية في تطوير العمل واتخاذ القرارات الصحية السليمة، ومتابعة حوسبة المراكز الصحية خلال العام الحالي وعرض ما سيتم حوسبته للعام 2021.