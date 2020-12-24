دمى مدهشة يمكنك صنعها لطفلك أثناء الحجر المنزلي

يعشق الأطفال الذهاب إلى الحدائق والمنتزهات العامة لقضاء أوقات ممتعة مع ذويهم وأقرانهم، لكن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) أدت إلى إغلاق الأماكن العامة وفرض الحجر المنزلي الذي حرم الأطفال من تلك الميزة.

ولكي تدخل السعادة على قلوب أطفالك أثناء الحجر المنزلي، تحتاج إلى توفير الكثير من الألعاب التي يمكن استخدامها داخل المنزل حتى لا يشعرون بالملل.

فإذا كنت تريد إسعاد أطفالك ولا تملك المال اللازم لشراء تلك الألعاب، فإنه يمكنك صناعة دميات منزلية مدهشة بطريقة بسيطة لا تحتاج منك سوى بعض النماذج الورقة.

نشر موقع "تيك إنسيدر" البريطاني، مقطع فيديو قال إنه يرصد طريقة صناعة دميات ورقية تستطيع أن تقوم بالعديد من الحركات المدهشة ويمكنها أن تدخل السعادة على قلوب أطفالك دون إنفاق الكثير من المال.

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