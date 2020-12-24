وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يقترب من ضم طريد آرسنال! وكالة الرأي الفلسطينية منافس شرس يزاحم ريال مدريد وبرشلونة على صلاح وكالة الرأي الفلسطينية المستوطنون يواصلون تصّعيد اعتداءاتهم بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية 9 أسباب تؤدى للإصابة بتقلصات البطن للسيدات وكالة الرأي الفلسطينية المضادات الحيوية أهم أسباب الإصابة بعدوى الخميرة بين الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية حساء مغذّ يساعد في الحد من ارتفاع ضغط الدم! وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية دمى مدهشة يمكنك صنعها لطفلك أثناء الحجر المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية علماء يبتكرون نسيجاً ذاتي التنظيف للكمامات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية رجل يستيقظ أثناء جنازته في الهند
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

24 كانون أول / ديسمبر 2020 08:27

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الخميس، ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يكون الجو هذه الليلة بارداً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الجمعة غائماً جزئياً بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم السبت صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اليوم من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟