الطقس: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الخميس، ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يكون الجو هذه الليلة بارداً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الجمعة غائماً جزئياً بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم السبت صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اليوم من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.