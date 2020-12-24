الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إنه عرف من بين المعتقلين الأسير المحرر طارق سمحان من نابلس، وعمر أبو سنينة، وفؤاد الأطرش من الخليل.