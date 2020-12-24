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بدءا من مساء الأحد القادم

"إسرائيل" تصادق على فرض الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين

24 كانون أول / ديسمبر 2020 09:32

القدس المحتلة - الرأي

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على قرار فرض إغلاق شامل للحد من انتشار فيروس كورونا، بدءًا من مساء يوم الأحد القادم.

 وذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، أن قرار فرض الإغلاق الشامل، جاء في أعقاب الزيادة المتواصلة بعدد الإصابات بالكورونا وللحد من تفشي الوباء.

 وأضافت القناة، أن الإغلاق سيستمر لمدة أسبوعين، على أن يصدر قرار بتمديده لمدة أسبوعين إضافيين، إذا لم ينخفض عدد الإصابات المسجلة يوميا بفايروس الكورونا.

 وبحسب "كان" فإن القرار يشمل فرض قيود على حركة السكان والتباعد الجسدي، واغلاق المحلات التجارية، والمطاعم وأماكن الترفيه، ورياض الأطفال، والمدارس ماعدا المراحل الابتدائية حتى الصف الرابع.

 وفي السياق، نقلت القناة عن  وزارة الصحة، أن عدد الإصابات بالكورونا في "إسرائيل" ارتفع  الى 385,022 إصابة، بينهم 30 ألف نشطة، والوفيات الى 3,150 حالة.

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