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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2716)الخميس 24/12/2020

24 كانون أول / ديسمبر 2020 09:48

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2716)الخميس 24/12/2020

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أخبار إسرائيلية

·         اسرائيل" تصادق على العودة للإغلاق الشامل لمدة اسبوعين

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  • 120 طفلًا بدويًا لقوا مصرعهم في 4 سنوات
  • كوشنر: إدارة ترامب أكثر حكومة موالية لإسرائيل
  • استطلاع إسرائيلي: الليكود يتراجع أمام أحزاب ساعر وبينيت
  • استمرار تأثر البلاد بالمنخفض والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار
  • واشنطن تبدأ تعريف منتجات المستوطنات بأنها "صنعت في إسرائيل"

الحياة الجديدة

صحيفة الأيام

 

وكالة الرأي

·         المستوطنون يواصلون تصّعيد اعتداءاتهم بالضفة الغربية

·         صحة الاحتلال تسجل أربع إصابات بسلالة "كورونا" الجديدة

·         الصحة بغزة: الفترة الحالية خطيرة لتزامنها مع ذروة الوباء

·         الداخلية: ما يحدد عدم الذهاب للإغلاق الشامل هو سلوك الأهالي

·         رئيس متابعة العمل الحكومي يتفقد إنشاءات جديدة بحاجز بيت حانون

·         هنية: التطبيع خطيئة سياسية كبرى تضر بمصالح الامة

·         19.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي دعماً لشيكات التنمية الاجتماعية

·         مستوطنون يجرفون أراضٍ في بلدة عورتا جنوب نابلس

·         31 وفاة و2110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وغزة

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وكالة صفا

·         وزير خارجية المغرب: المحادثات مع "إسرائيل" بدأت عام 2018 بدعم من الملك

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ترمب يتوعد.. واشنطن: إيران استهدفت سفارتنا في بغداد بـ21 صاروخا

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بعد يوم من حل الكنيست.. تقلبات حزبية كبيرة في "إسرائيل"

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اكتشاف 4 حالات إصابة بالطفرة الجديدة من كورونا في "إسرائيل"

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مناورات "الغرفة المشتركة".. رسائل قوية وحدث نوعي

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هنية: التطبيع خطيئة سياسية كبرى وطعنة غادرة في ظهر شعبنا وأمتنا

وكالة سما

·         واشنطن تبدأ تعريف منتجات المستوطنات بأنها "صنعت في إسرائيل"

·         اسرائيل" تصادق على العودة للإغلاق الشامل لمدة اسبوعين

·         وفاة عبد الرحيم ملوح نائب الامين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

·         وزارة الصحة بغزة: تسجيل 806 إصابة جديدة بفيروس كورونا الاربعاء

·         وزير خارجية المغرب يكشف كواليس واسرار "اتفاق السلام" مع اسرائيل

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وكالة فلسطين اليوم

·         الأسبوع الثالث.. الليلة يبدأ اغلاق شامل في قطاع غزة حتى صباح الاحد

·         العمال المتضررون بين وقفة عز والمنحة القطرية.. أين نحن؟

·         نتنياهو يتلقى ضربة من أقرب المقربين له

·         في إطار مواجهة كوورنا.القدرة: قطاع غزة سيشهد تشديد في الفترة المقبلة

·         مصادر لـ "فلسطين اليوم": وفد مصري لترسيم الحدود مع غزة و"إسرائيل"

 

 

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وكالة وفا

 

حدث في مثل هذا اليوم

24 كانون أول (ديسمبر)

  • 2003م استشهاد فادي علوان، أحد أعضاء كتائب القسام، في انفجار سيارة كان يقودها في نابلس
  • 1967 م استقالة أحمد الشقيري من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وتولي عيسى حمودة رئاسة المنظمة بالوكالة.
  • 1993م مقتل ضابط إسرائيلي كبير وجرح 3 جنود إثر إطلاق النار على سيارة عسكرية في غزة بحي النصر وأعلنت كتائب القسام مسئوليتها عن العملية
  • 1908 م تأسيس صحيفة "النجاح" في القدس، لصاحبها ومحررها الشيخ علي أحمد الريماوي. جريدة سياسية أدبية علمية زراعية تصدر مرة واحدة كل أسبوع.
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زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

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