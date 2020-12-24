النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2716)الخميس 24/12/2020
أخبار فلسطينية
-
- وفاة القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح
- وقفة بغزة احتجاجاً على تقليصات مساعدات “أونروا” الغذائية ـ(صور)
- هنية: التطبيع العربي مع إسرائيل “خطيئة سياسية كبرى على حساب الحقوق الفلسطينية”
- فلسطين.. 700 حالة مرضية بين الأسرى بينها 40 مستعصية.. ومطالبة بلجنة دولية للإشراف…
- وفد أمني مصري في غزة للمرة الثانية خلال أسبوعين
- "كورونا" في فلسطين: 31 حالة وفاة ورصد 2110 إصابات جديدة»"كورونا" في فلسطين: 31 حالة وفاة ورصد 2110 إصابات جديدة
-
أخبار إسرائيلية
-
- انشقاق آخر في الليكود: إلكين ينضم إلى ساعر
- نتنياهو يهدد إيران بـ"توسع دائرة الأنشطة العملياتية"
- شكوى ضد المرشح لقيادة الشرطة: سرّب معلومات لشركة خاصة
· اسرائيل" تصادق على العودة للإغلاق الشامل لمدة اسبوعين
اخبار دولية
- واشنطن تبدأ تعريف منتجات المستوطنات بأنها "صنعت في إسرائيل"
- الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يقدمان 19.5 مليون يورو للمساهمة في دفع المخصصات
- كوشنر: إدارة ترامب أكثر حكومة موالية لإسرائيل
- 19.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي دعماً لشيكات التنمية الاجتماعية
-
اخبار عربية
- "الجمعية العامة" تصوت لقرار حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بما فيها الأرض والطاقة
- البرلمان العربي يطالب برفض مشروع القانون العنصري لتسوية وتمويل البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية
- ملك المغرب يبلغ عبّاس بعقد اجتماع لجنة القدس قريبا
- "الخارجية الأردنية" تدين استمرار أعمال الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء بالقدس
-
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- وفاة القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح
- وقفة بغزة احتجاجاً على تقليصات مساعدات “أونروا” الغذائية ـ(صور)
- هنية: التطبيع العربي مع إسرائيل “خطيئة سياسية كبرى على حساب الحقوق الفلسطينية”
- المستوطنون يواصلون العربدة والهجمات الإرهابية في الضفة الغربية
- فلسطين.. 700 حالة مرضية بين الأسرى بينها 40 مستعصية.. ومطالبة بلجنة دولية للإشراف…
- غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة تقرر تنظيم “مناورة عسكرية” مشتركة للمرة الأولى في…
- مسؤول في فتح يطالب كندا بتصويب مسارها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
- الاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة بعد مصرع مستوطنة
الشرق الأوسط
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
الخليج الإماراتية
الغد الأردنية
- الاحتلال يحرم الفلسطينيين من عين الساكوت
- فلسطين 2020.. سنة “العسرة” الاقتصادية
- عامان من المآزق السياسية في إسرائيل
- غزة: 12 وفاة و876 إصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
- شركات التكنولوجيا تحذر: أدوات شركة القرصنة الإسرائيلية قوية وخطيرة
- مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة من شرطة الاحتلال
- "الجمعية العامة" تصوت لقرار حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بما فيها الأرض والطاقة
- البرلمان العربي يطالب برفض مشروع القانون العنصري لتسوية وتمويل البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرا محررا من طولكرم
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- خاص أبو نعيم: برنامج الإغلاق الحالي مستمر حتى منتصف يناير
- الاحتلال يُعلن فرض الإغلاق الشامل أسبوعين لمواجهة "كورونا"
- "كورونا".. مليون و738 ألف وفاة و79 مليوناً و58 ألف إصابة في العالم
- الصحة بغزة توضح تطورات الحالة الوبائية في القطاع
- "التشريعي" يُقر قانونًا مؤقتًا بشأن "كورونا"
- بالفيديو الغرفة المشتركة تنشر فيديو عن مناورتها "الركن الشديد"
- الداخلية تُصرح.. هل يستمر تمديد الإغلاق الجمعة والسبت للعام القادم؟
القدس
- 120 طفلًا بدويًا لقوا مصرعهم في 4 سنوات
- كوشنر: إدارة ترامب أكثر حكومة موالية لإسرائيل
- استطلاع إسرائيلي: الليكود يتراجع أمام أحزاب ساعر وبينيت
- استمرار تأثر البلاد بالمنخفض والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار
- واشنطن تبدأ تعريف منتجات المستوطنات بأنها "صنعت في إسرائيل"
الحياة الجديدة
- "الخارجية الأردنية" تدين استمرار أعمال الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء بالقدس
- الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يقدمان 19.5 مليون يورو للمساهمة في دفع المخصصات
- الاحتلال يهدم بركسات ومنشآت تجارية وكراجات شرق القدس
- 08 مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية
صحيفة الأيام
- سلالة كورونا الجديدة وصلت إلى إسرائيل وقرار بفرض إغلاق لأسبوعين ابتداء من الأحد
- إسرائيل تدخل أجواء الانتخابات الجديدة وحظوظ ساعر الأقوى لتشكيل الحكومة
- "كورونا" في فلسطين: 31 حالة وفاة ورصد 2110 إصابات جديدة»"كورونا" في فلسطين: 31 حالة وفاة ورصد 2110 إصابات جديدة
- »وفاة القائد الكبير عبد الرحيم ملوح
- »إصابة شاب برصاص الاحتلال في الخليل والمستوطنون ينفّذون المزيد من الاعتداءات
- »نتنياهو يدعو ملك المغرب لزيارة إسرائيل
- »غزة: الفترة الحالية خطيرة وحساسة من الناحية الوبائية
- »حكومة الاحتلال تصادق على مشروع شق طريق استيطاني ضخم شمال الضفة
- » سلالة كورونا الجديدة وصلت إلى إسرائيل وقرار بفرض إغلاق لأسبوعين ابتداء...
- »إسرائيل تدخل أجواء الانتخابات الجديدة وحظوظ ساعر الأقوى لتشكيل الحكومة
وكالة الرأي
· المستوطنون يواصلون تصّعيد اعتداءاتهم بالضفة الغربية
· صحة الاحتلال تسجل أربع إصابات بسلالة "كورونا" الجديدة
· الصحة بغزة: الفترة الحالية خطيرة لتزامنها مع ذروة الوباء
· الداخلية: ما يحدد عدم الذهاب للإغلاق الشامل هو سلوك الأهالي
· رئيس متابعة العمل الحكومي يتفقد إنشاءات جديدة بحاجز بيت حانون
· هنية: التطبيع خطيئة سياسية كبرى تضر بمصالح الامة
· 19.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي دعماً لشيكات التنمية الاجتماعية
· مستوطنون يجرفون أراضٍ في بلدة عورتا جنوب نابلس
· 31 وفاة و2110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وغزة
·
وكالة صفا
· وزير خارجية المغرب: المحادثات مع "إسرائيل" بدأت عام 2018 بدعم من الملك
·
ترمب يتوعد.. واشنطن: إيران استهدفت سفارتنا في بغداد بـ21 صاروخا
·
بعد يوم من حل الكنيست.. تقلبات حزبية كبيرة في "إسرائيل"
·
اكتشاف 4 حالات إصابة بالطفرة الجديدة من كورونا في "إسرائيل"
·
مناورات "الغرفة المشتركة".. رسائل قوية وحدث نوعي
·
هنية: التطبيع خطيئة سياسية كبرى وطعنة غادرة في ظهر شعبنا وأمتنا
وكالة سما
· واشنطن تبدأ تعريف منتجات المستوطنات بأنها "صنعت في إسرائيل"
· اسرائيل" تصادق على العودة للإغلاق الشامل لمدة اسبوعين
· وفاة عبد الرحيم ملوح نائب الامين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
· وزارة الصحة بغزة: تسجيل 806 إصابة جديدة بفيروس كورونا الاربعاء
· وزير خارجية المغرب يكشف كواليس واسرار "اتفاق السلام" مع اسرائيل
·
وكالة فلسطين اليوم
· الأسبوع الثالث.. الليلة يبدأ اغلاق شامل في قطاع غزة حتى صباح الاحد
· العمال المتضررون بين وقفة عز والمنحة القطرية.. أين نحن؟
· نتنياهو يتلقى ضربة من أقرب المقربين له
· في إطار مواجهة كوورنا.القدرة: قطاع غزة سيشهد تشديد في الفترة المقبلة
· مصادر لـ "فلسطين اليوم": وفد مصري لترسيم الحدود مع غزة و"إسرائيل"
عرب 48
- ملك المغرب يبلغ عبّاس بعقد اجتماع لجنة القدس قريبا
- رسالة من هنيّة إلى 30 زعيما عربيّا وإسلاميّا بشأن التطبيع
- وفد أمني مصري في غزة للمرة الثانية خلال أسبوعين
- انشقاق آخر في الليكود: إلكين ينضم إلى ساعر
- نتنياهو يهدد إيران بـ"توسع دائرة الأنشطة العملياتية"
- طفرة كورونا تنتشر في البلاد
- شكوى ضد المرشح لقيادة الشرطة: سرّب معلومات لشركة خاصة
- قيود مرتقبة: إغلاق شامل بدءا من الأحد
-
وكالة وفا
- الرئيس ينعى المناضل الوطني الكبير عبد الرحيم ملوح
- كورونا عالميا: نحو مليون و738 ألف وفاة و79 مليونا و58 ألف إصابة ...
- الكنائس المسيحية الغربية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجي ...
حدث في مثل هذا اليوم
24 كانون أول (ديسمبر)
- 2003م استشهاد فادي علوان، أحد أعضاء كتائب القسام، في انفجار سيارة كان يقودها في نابلس
- 1967 م استقالة أحمد الشقيري من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وتولي عيسى حمودة رئاسة المنظمة بالوكالة.
- 1993م مقتل ضابط إسرائيلي كبير وجرح 3 جنود إثر إطلاق النار على سيارة عسكرية في غزة بحي النصر وأعلنت كتائب القسام مسئوليتها عن العملية
- 1908 م تأسيس صحيفة "النجاح" في القدس، لصاحبها ومحررها الشيخ علي أحمد الريماوي. جريدة سياسية أدبية علمية زراعية تصدر مرة واحدة كل أسبوع.