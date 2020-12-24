8 وفيات و898 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

رام الله- الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 8 وفيات و898 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1626 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها كالتالي: طولكرم 1، ضواحي القدس 1، بيت لحم 2، رام الله 2، جنين 1، طوباس 1.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (78)، سلفيت (42)، نابلس (134)، ضواحي القدس (62)، الخليل (151)، قلقيلية (24)، بيت لحم (73)، رام الله (211)، جنين (95)، طوباس (15)، أريحا (13).

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (77)، سلفيت (46)، نابلس (198)، ضواحي القدس (358)، الخليل (214)، قلقيلية (48)، بيت لحم (82)، رام الله (218)، جنين (341)، طوباس (26)، أريحا (18).

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 122 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.