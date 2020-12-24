وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: دائرة القومسيون الطبي تنجز نحو ( 1213) معاملة منذ بداية2020 وكالة الرأي الفلسطينية 90 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية منتدى الشباب الحضاري يختتم المخيمات الشبابية "قيادات واعدة" وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى تنتهي من سحب جميع الأصناف المكهنة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تعديل قانون المخدرات تنتهي من مناقشة التعديلات المقترحة وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع يبدأ بتعديل قانون الخدمة المدنية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تقيم المتقدمين للحصول على الكراسي الكهربائية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعزز تعاونها مع "جمعية خريجي تدريب غزة الوكالة" وكالة الرأي الفلسطينية 1.5 مليار دولار خسائر غزة بسبب استمرار الحصار خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث التعاون المشترك مع جمعية أساتذة الجامعات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

تعافي 1626 حالة

8 وفيات و898 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

24 كانون أول / ديسمبر 2020 01:26

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله- الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 8 وفيات و898 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1626 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها كالتالي: طولكرم 1، ضواحي القدس 1، بيت لحم 2، رام الله 2، جنين 1، طوباس 1.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (78)، سلفيت (42)، نابلس (134)، ضواحي القدس (62)، الخليل (151)، قلقيلية (24)، بيت لحم (73)، رام الله (211)، جنين (95)، طوباس (15)، أريحا (13).  

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (77)، سلفيت (46)، نابلس (198)، ضواحي القدس (358)، الخليل (214)، قلقيلية (48)، بيت لحم (82)، رام الله (218)، جنين (341)، طوباس (26)، أريحا (18).

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.5%  فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 122 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج تنفذ المرحلة الأولى من مشروع الجاكيت الشتوي للأطفال المحتاجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟