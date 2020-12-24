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الاحتلال: اعتقال فلسطيني يشتبه بقتله مستوطنة بجنين

24 كانون أول / ديسمبر 2020 03:40

اعتقال شاب
اعتقال شاب

الضفة المحتلة-الرأي:

زعمت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال اعتقل شابا من جنين، للاشتباه بقتله المستوطنة الصهيونية "إستير هورغن" في مستوطنة "تل مناشيه"، غرب مدينة جنين أول أمس.

وذكرت "القناة السابعة" العبرية أنه :"بعد نشاط استخباري وعملياتي مكثف لجهاز "الشاباك" التابع للاحتلال، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس فلسطيني من جنين يُشتبه بأنه يقف خلف عملية قتل المستوطنة الصهيونية "إستر هورغان" في أحراش ريحان بتاريخ 20/ ديسمبر/ 2020 الحالي".

وكانت قوات الاحتلال كثفت من عمليات البحث عن منفذ العملية البطولية في جنين، منذ يومين بعد زيارة قائد فرقة الضفة الغربية بجيش الاحتلال وقائد هيئة اركان جيش الاحتلال "كوخافي" لمكان العملية.

ويُشار أن المستوطنة الصهيونية التي قتلت عثر عليها جيش الاحتلال ملقاة بين الاشجار بالقرب من مستوطنة "تل منشيه" غرب جنين.

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