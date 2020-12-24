أذربيجان تحاول التوسط بين الاحتلال وتركيا لإعادة العلاقات بينهما

الداخل المحتل-الرأي:

نقل موقع "والا" العبري، ، نقلًا عن مسؤولين "إسرائيليين" أن رئيس أذربيجان، "الهام علييف"، يريد التواسط بين الاحتلال وتركيا، من أجل إعادة العلاقات بينهما الى سابق عهدها.

ولعبت تركيا دورًا كبيرًا في انتصار أذربيجان على أرمينيا في معارك إقليم ناغورنو قرة باغ قبل عدة أسابيع.

وأشار المسؤولون إلى أن الرئيس الاذربيجاني أجرى محادثة هاتفية مؤخرًا مع الرئيس "رجب طيب اردوغان" وناقش معه العلاقات مع "إسرائيل".

مستشارو علييف قالوا لنظرائهم "الإسرائيليين" "إن اردوغان رد بصورة إيجابية ولم يرفض بصورة نهائية تحسين العلاقات مع إسرائيل"..