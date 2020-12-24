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العقاد: أسرّة مستشفى الأوروبي شارفت على الانتهاء

24 كانون أول / ديسمبر 2020 05:10

غزة- الرأي:

كشف مدير مستشفى "غزة الأوروبي"، "يوسف العقاد"، عن أن الأسِرّة في المستشفى الأوروبي شارفت على الانتهاء, مشيرًا إلى أن من يطرأ على حالته الصحية أي تحسن فإنه ينقل إلى مستشفى آخر أو للحجر المنزلي.

وقال العقاد، "إن قدرة المستشفى الاستيعابية هي 300 حالة مرضية داخل أسِرّة المستشفى من بينها 100 سرير عناية مركزة".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يطرأ ارتفاع كبير في عدد الإصابات خلال الأسابيع القادمة، مضيفًا "نحن نجهز أنفسنا للأسوء، ونأمل أن لا نصل إلى مرحلة المفاضلة بين المرضى".

وتابع العقاد "كانت في الماضي تظهر أعراض خفيفة على مصابي كورونا، لكن اليوم الفيروس يمُر بتحولات خطيرة, فالمريض  تتغير حالته الصحية للأسوء في ثواني".

وذكر أنه لا يزال هناك عدد من الشبان يعانون من صعوبة في التنفس، ولا يوجد لديهم أي أمراض مزمنة، وهذا يشير للخطر الكبير ويتطلب من الجميع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

خلال حديثه لـ إذاعة "القدس"

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