يديعوت: عقوبات على خلفية إطلاق قذيفة بالخطأ تجاه غزة

الداخل المحتل-الرأي:

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء اليوم الخميس النقاب عن عقوبات وصفتها بالقاسية فُرصت على جنود بجيش الاحتلال على خلفية إطلاق قذيفة مدفعية عن طريق الخطأ تجاه غزة قبل أسبوع.



ووفقاً للصحيفة العبرية، تم اتخاذ إجراءات قاسية بحق عدد من الضباط في الكتيبة 75 التابعة لسلاح المدرعات، في أعقاب قيامهم قبل مدة بإطلاق قذيفة دبابة بشكل خاطئ تجاه أحد المنازل في قطاع غزة.



وأوضحت الصحيفة أن هذه العقوبات تمثلت بسجن أحد الضباط برتبة قائد فصيل 7 أيام في السجن العسكري، و14 يوم مع وقف التنفيذ لكل من نائب قائد السرية وقائد السرية نفسه لأنهم انتشروا في ذلك اليوم على الحدود مع غزة وبسبب سلسلة من الإخفاقات لاعتقادهم أن الحديث يدور عن حدث حقيقي.