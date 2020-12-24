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بدران يعزي بوفاة المناضل عبد الرحيم ملوح

24 كانون أول / ديسمبر 2020 09:06

بدران
بدران

وكالات-الرأي:

تقدم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران بالتعازي القلبية للإخوة الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بوفاة الأخ المناضل عبد الرحيم ملوح، نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية، وعضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك عن عمر يناهز 75 عامًا.

وتقدم بدران نيابةً عن إخوانه في قيادة حركة حماس بالتعازي لعائلة المرحوم وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه.

يُذكر أن المرحوم عبد الرحيم ملوّح كان من الداعين دومًا للعمل الوطني الوحدوي، ومن أوائل المنخرطين في الثورة الفلسطينية الذين انشغلوا في التثقيف الوطني من خلال العديد من الدراسات والمؤلفات التي مرّت عبر الأجيال.

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