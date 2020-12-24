وزارة السياحة تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية

غزة- الرأي

واصلت طواقم وزارة السياحة والاثار جولاتها التفقدية على العشرات من المنشآت السياحية في قطاع غزة، لمتابعة الالتزام بقرارات الاغلاق وتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامه ابناء شعبنا، والحد من انتشاء فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن طواقمها برفقه عناصر مباحث السياحة اجرت خلال اليومين الماضيين 72 جولة على المنشآت السياحية ما بين مطاعم وشاليهات وكافيهات واكشاك في مدينة غزة والوسطى، إضافة الى جولة في مدينة رفح، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق اجراءات الوقاية والسلامة حفاظاً على حياته وسلامة المواطنين .

واشارت الوزارة انها راقبت تطبيق الاجراءات المطلوب تنفيذها في هذه المرحلة الحرجة من انتشار المرض في قطاع غزة، وابرزها التباعد وعدم الازدحام بين المواطنين، والالتزام بلبس الكمامة ووضع معقمات لاستخدامها من الزائرين ، اضافة الى الاغلاق الكامل في الموعد التي حددته اللجان المختصة .

كما حثت الوزارة اصحاب المنشآت السياحية على الالتزام بالإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، وعدم فتح ابواب المنشآت الا لمن يسمح لهم بالعمل بموافقه من الجهات المختصة ضمن شروط محددة، وذلك تجنباً لاتخاذ أي إجراءات عقابية بحقهم .