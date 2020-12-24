هنية يعزي قيادة الجبهة الشعبية بوفاة ملوح

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الخميس، قيادة الجبهة الشعبية في داخل الأرض المحتلة وخارجها، حيث قدم لهم التعازي بوفاة الرفيق عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية.

فقد هاتف كلًا من الرفيق أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، والرفيق جميل مزهر مسؤول الجبهة في قطاع غزة، وكذلك هاتف زوجة الفقيد وأسرته، مقدمًا لهم التعازي بوفاة القائد الفلسطيني.

واستحضر هنية تاريخ ملوح الوطني ونضاله باعتباره أحد قادة النضال الفلسطيني.

سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.