مستشفى الاندونيسي يحول 500 عملية مجدولة على برنامجي الاوتشا والايكو

غزة- الرأي

أنجز قسم خدمات المرضى بالمستشفى الاندونيسي عملية تحويل أكثر من 500 مريض ممن هم على قائمة العمليات المجدولة على برنامجي الايكو المدعوم من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين والاوتشا المدعوم من المؤسسات الدولية في ظل جائحة كوفيد19 المستجد وبعد توقفها داخل أروقة المستشفى بسبب حالة الطوارئ المعمول بها بمستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية نتيجة انتشار فيروس كورونا بقطاع غزة وارتفاع نسبة الإصابة داخل المجتمع.

وقال سفيان الشنطي رئيس قسم خدمات المرضى بالمستشفى الاندونيسي:" قمنا بتصنيف الحالات حسب أهميتها وفق احتياجها المبكر لاجراء العملية بناءاً على توصية اللجان المختصة بعد إخضاع المرضى كلا حسب حالته للجان مختصة لتشخيصها النهائي للحالة".

وتابع:" بعد ذلك نقوم بطباعة الطلب وتدقيق الكود الخاص بالحالة ومطابقتها بالبرنامج المخصص وتحديد موقعها الجغرافي والمستشفى الأقرب للحالة لإجراء العملية لها حيث يتم التنسيق مع مستشفى العودة ومستشفى الحياة لإجراء العمليات المحددة وإبلاغ المريض بها".

و أضاف الشنطي:" يتم التواصل مع المريض للاطمئنان على صحته وجودة الخدمة المقدمة من المستشفى المستضيف للمريض، مؤكداً أنه تم إجراء أكثر من 283 عملية مجدولة على برنامج الايكو والباقي على برنامج الاوتشا، كما تم التواصل التواصل بين المستشفى ومؤسسة أطباء بلا حدود لعودة تفعيل برنامج MSF لإجراء العمليات المخصصة وحسب طبيعة البرنامج وجاري العمل بها.

وأشاد الدكتور كمال النونو مدير الشئون الإدارية والمالية بالمستشفى، بالجهود المبذولة من قسم خدمات المرضى لانجاز ملف العمليات المجدولة وتخفيف الأعباء على المرضى والمراجعين، مبيناً بأن كافة الطواقم العاملة بالمستشفى تبذل كافة جهودها وفي كافة الاتجاهات لخدمة أهلنا بشمال غزة.

وحرصت إدارة المستشفى بالتعاون مع الجهات المختصة لتفعيل ملف العمليات المجدولة المتوقف بسبب حالة الطوارئ القائمة بمستشفيات القطاع واستنزاف الطواقم الطبية في العمل بالحالات المصابة بفيروس كوفيد19 المستجد.