تعرفى على أسباب وطرق الوقاية من سكرى الحمل

سكرى الحمل من المشكلات الصحية الشائعة خلال فترة الحمل، ويمكن أن يؤثر على صحة الطفل وكيفية استخدام خلايا الأم للجلوكوز، حيث يتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم في الجسم وقد يؤدي إلى حدوث العديد من المضاعفات، ومن المهم جدًا أن تتبع المرأة الحامل نظامًا غذائيًا مناسبًا وأن تكون حذرة بما يكفي لتجنب هذه الحالة قدر الإمكان، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

أسباب سكري الحمل:



- زيادة الوزن أثناء الحمل يمكن أن يسبب هذه الحالة.

- التغيرات الهرمونية في الجسم هي سبب آخر لإصابة المرأة بسكري الحمل.

- يمكن أن يؤدي أي تاريخ سابق لمرض السكري لدى المرأة أو أي فرد من أفراد الأسرة المباشرين إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم مرة أخرى أثناء الحمل.

- قلة الحركة الجسدية هي أحد أسباب تأثر بعض النساء بمستويات السكر المرتفعة أثناء الحمل.

- يمكن أن تسبب زيادة الوزن أو السمنة هذه الحالة في وقت الحمل.

- يمكن أن يؤدي أي نوع من المضاعفات السابقة أو الحالية في المبيض إلى الإصابة بسكري الحمل.

طرق الوقاية من سكري الحمل

تناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية وتجنبي الأطعمة الدهنية قدر المستطاع خلال فترة الحمل مع اتباع نظام غذائي سليم. .

يجب أن تخططي لحملك بحيث تكون بعض العوامل مثل وزنك الحالي بين يديك، يمكن أن تسبب السمنة أو زيادة الوزن سكري الحمل لذلك يجب أن تضعى في اعتبارك أنك تحافظين على وزن صحي قبل أن يبدأ حملك، هذا يحافظ على مستويات السكر في الدم لديك تحت السيطرة ويبعدك عن المضاعفات.

استمرى في الحركة وحافظى على نشاطك البدني، تمرنى أو مارسي اليوجا أثناء الحمل لتجنب الإصابة بسكري الحمل. الحفاظ على لياقتك البدنية والنشاط يبقيك بصحة جيدة.