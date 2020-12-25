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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2717) الجمعة 25/12/2020
أخبار فلسطينية
السلطة تندد بوسم «صنعت في إسرائيل»
السلطة الفلسطينية تندد بوسم الإدارة الأمريكية بضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل
الأونروا تعلن تلقيها مساهمة مالية إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.6 مليون يورو
حماس تعقّب على إلغاء واشنطن وسم بضائع المستوطنات
(1.5) مليار دولار خسائر غزة خلال (2020م) بسبب الحصار
"الغرفة المشتركة" تحدد موعد مناورة "الركن الشديد"
الداخلية بغزة: ندرس خيارات وإجراءات لكبح انتشار كورونا
أبو ردينة: على المجتمع الدولي تفعيل القرار القاضي بعدم شرعية المستوطنات
مجتمعون: الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية ويجب إيجاد حلول سريعة
هنية يعزي قيادة الجبهة الشعبية بوفاة ملوح
الصحة: نسعى للحصول على مستلزمات فحص الطفرة الجديدة
رئيس الوزراء ينعى رئيس سلطة جودة البيئة الأسبق الوزير يوسف أبو
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تفرض إغلاقا للمرة الثالثة وتؤكد إصابة أربعة أشخاص بالسلالة الجديدة لكورونا
نتنياهو: التلقيح وإجراءات الإغلاق ستخلصنا من كورونا خلال أسابيع
نتنياهو: نحقق نبوءة توراتية.. ومزيد من الدول العربية تلتمس الصلح مع الدولة اليهودية
نتنياهو: الإعلان قريبا عن اتفاقيات سلام أخرى بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية
اخبار دولية
أكسيوس: إسرائيل تستخدم الجنرال مارك ميلي لنقل “رسائل سرية” إلى إدارة بايدن بشأن إيران والعرب
وساطات اذربيجانية لاعادة العلاقات بين تركيا و "اسرائيل"
البرلمان العربي يطالب برفض مشروع القانون العنصري لتسوية وتمويل البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية
ترامب يستعد لاتخاذ خطوة جديدة ضد الفلسطينيين قبل مغادرته البيت الأبيض
إصابات كورونا بالعالم تتجاوز 78.23 مليون والوفيات مليون و723054
الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يقدمان 19.5 مليون يورو للمساهمة في دفع المخصصات
أخبار عربية
سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مصياف
الخارجية الأردنية" تدين استمرار أعمال الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء بالقدس
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
العاهل المغربي يدعو «لجنة القدس» للاجتماع قريباً
أبو الغيط: العالم قد يواجه حرباً باردة وعلى العرب التيقظ لتغيّرات مقبلة
القدس العربي
مصر تُخلي مقر بعثتها الدبلوماسية في غزة
إخوان مصر تعلن رفضها محاولات ومسارات التطبيع مع إسرائيل
حماس: إلغاء واشنطن وسم بضائع المستوطنات انتهاك للقانون الدولي
أنباء عن اتصالات سرية بين إسرائيل وحماس بشأن عقد صفقة تبادل
لجنة شعبية: خسائر غزة في 2020 بسبب الحصار الإسرائيلي بلغت 1.5 مليار دولار
الشرق الأوسط
الرجوب: اجتماع «المركزي» ليس بديل المصالحة
السلطة تندد بوسم «صنعت في إسرائيل»
خسائر غزة في 2020 بلغت 5.1 مليار دولار بسبب الحصار الإسرائيلي
الاهرام المصرية
إسرائيل تفرض إغلاقا للمرة الثالثة وتؤكد إصابة أربعة أشخاص بالسلالة الجديدة لكورونا
الشروق المصرية
مستوطنون بحماية جيش الاحتلال يواصلون تصعيد اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني
لجنة شعبية: خسائر غزة في 2020 بسبب الحصار الإسرائيلي بلغت 1.5 مليار دولار
بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل والبطريرك يصلي من أجل زوال كورونا
إسرائيل تطبق ثالث إغلاق جزئي بسبب كورونا الأحد
عبد اللهيان: نتنياهو بلغ نهايته ولا مستقبل للإسرائيليين في المنطقة
الغد الأردنية
العملاق الأطلسي يستيقظ وعلى إسرائيل أن تحذر
مشروع استيطاني بـ”الرأس” يشطر سلفيت ويفصل شمال الضفة عن وسطها
17 وفاة و1704 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين
غزة: 9 وفيات 806 إصابات جديدة بكورونا
“إسرائيل” منفتحة على فكرة اتفاق نووي موسع مع إيران
الكنائس المسيحية الغربية في فلسطين تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد
الشرق القطرية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرا محررا من طولكرم
فلسطينية تُحوّل مخلفات البيئة لتُحف وهدايا
شركات التكنولوجيا تحذر: أدوات شركة القرصنة الإسرائيلية قوية وخطيرة
المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم لباحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
اعتقالات واقتحامات .. الاحتلال ينكّل بعائلة أسير محرر
"التعليم" بغزة تنفذ حملة إلكترونية ضد التطبيع مع الاحتلال
هل امتلأت أسرّة مستشفى "كورونا غزة"؟
هل حُسمت قضية المولدات التجارية الكهربائية لغزة؟!
بدران يعزي بوفاة المناضل عبد الرحيم ملوح
الذكرى الـ5 لاستشهاد أول شهداء سلفيت في انتفاضة القدس.. من هو؟
الجبهة الشعبيّة تنظّم وقفة وفاء للمناضل الراحل عبد الرحيم ملوح
"معبار هشارون" قسم خاص للتنكيل بالأسيرات المعتقلات حديثًا
القدس المحلية
قرار بإلزام سائقي الحافلات والمركبات العمومية بزي رسمي وبإشهار رقم وحدة الشكاوي
بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل
الرئيس بمناسبة أعياد الميلاد: صامدونَ وواثقونَ من النصرِ ونَستحقُ
مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين قرب اللبن الشرقية
4 وفيات و 294 إصابة جديدة بكورونا في القدس خلال يومين
لا وفيات ولا إصابات بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم
اشتية يترجل من سيارته للاطمئنان على شرطي مرور تعرص لحادث سير
العاروري: الاحتلال ينظر الى الضفة على أنها محور الصراع
"بكدار" يسلم الدفعة السادسة من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمستشفى الأوروبي في القطاع
كنيسة الروم الكاثوليك تكرّم صحة بيت لحم
مستوطنون يشنون اعتداءات غرب بيت لحم
أسيران يدخلان أعواماً جديدة في الأسر
هيئة الأسرى: "معبار هشارون" للتنكيل بالأسيرات الجدد
الحياة الجديدة
بيت لحم تحتفل بالميلاد المجيد في ظل قيود كورونا
90 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
الاحتلال يهدم بركسات ومنشآت تجارية وكراجات شرق القدس
قرار بإلزام سائقي الحافلات والمركبات العمومية بزي رسمي
الأيام
الرئيس: صامدون وواثقون من النصر ونستحق العدالة لقضيتنا
بيت لحم: البطريرك بيتسابالا يترأس قداس منتصف الليل
وفد إداري مصري يصل غزة لتسليم مبنى السفارة المغلق
القدس: أمر احترازي لوقف الهدم والاقتحام لأرض مقبرة اليوسفية وضريح الشهداء
إسرائيل: اكتشاف إصابة خامسة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا
أوتشا": إسرائيل هدمت وصادرت 21 مبنى فلسطينياً خلال أسبوعين
وكالة صفا
مواجهات عنيفة في شارع الواد بالبلدة القديمة والعيسوية
مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ومركباتهم قرب اللبن الشرقية
الصحة: 728 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة يوم الخميس
الاحتلال يقمع قافلة التجمع الوطني المسيحي ويعتقل مشاركين فيها
هنية يعزي بوفاة ملوح ويشيد بمناقبه
ماذا عاقب جيش الاحتلال ضباطه المسؤولين عن قذيفة بـ"الخطأ" تجاه غزة ؟
بدء سريان الإغلاق الشامل بقطاع غزة ليومي الجمعة والسبت
الشرطة تغلق سوبرماركت لمخالفته حالة الطوارئ بسلفيت
"الديمقراطية" تنتقد بشدة دعوة السلطة لتحالف دولي للسلام برئاسة "الرباعية"
وفاة الوزير السابق يوسف أبو صفية متأثرا بإصابته بـ"كورونا"
قيادي بحماس: الاعتقالات السياسية بالضفة "خدمة مجانية للاحتلال"
"الشاباك" يعلن اعتقال شاب من جنين بزعم قتله مستوطنة
وكالة الرأي الفلسطينية
يديعوت: عقوبات على خلفية إطلاق قذيفة بالخطأ تجاه غزة
الاحتلال يعتقل شابين من جنين المحتلة
معروف: الواقع الحالي لا يحتاج لتشديد أو تخفيف للإجراءات
الإعلام الحكومي: تسعيرة جديدة لكهرباء المولدات الأسبوع المقبل
العقاد: أسرّة مستشفى الأوروبي شارفت على الانتهاء
الاحتلال: اعتقال فلسطيني يشتبه بقتله مستوطنة بجنين
المدلل يستنكر إصرار الأونروا على التلاعب برواتب موظفيها
قوات الاحتلال تداهم منازل جنوب جنين المحتلة
مستشفى الاندونيسي يحول 500 عملية مجدولة على برنامجي
فلسطين اليوم
أبو حسنة: الأزمة المالية غير مسبوقة وقدمنا عرضا لاتحاد الموظفين بشأن الرواتب
واقع اقتصادي مُنهك في 2020 هل يغيره 2021؟
الاسيرات الفلسطينيات يتعرضنّ لأبشع التنكيل والتعذيب داخل سجون الاحتلال
مختصون: غزة تعيش أوضاع معيشية صعبة والمطلوب إنقاذ الواقع قبل الانهيار
مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين قرب اللبن الشرقية
الخارجية: لا اصابات او وفيات جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا
اقتصاديون: 2020 العام الأسوأ للاقتصاد الفلسطيني
الديمقراطية: لا مبرر لقرارات الاونروا بتقليص خدمات اللاجئين
الاغلاق يدفع عشرات "الاسرائيليين" للهروب الى الخليج
غزة: الاونروا توضح قرار توحيد صرف "الكابونة البيضاء"
كفر عقب".. ملاذ المقدسيين الاضطراري وظروفٌ معيشية صعبة
سما نيوز
وكيل صحة غزة: الإغلاق الشامل محكوم بجملة مؤشرات وظهور سلالات جديدة من كورونا أمرٌ متوقع
الصحة بغزة: تسجيل 256 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم الخميس
الاحتلال يكشف نتائج تحقيقه بشأن حادثة اطلاق قذيفة دبابة بشكل خاطئ تجاه أحد المنازل بغزة
أبو حسنة يكشف مستجدات رواتب موظفي "الأونروا" وسيناريوهات حل الازمة
البريم: العمل العسكري يتطور بغرفة العمليات المشتركة وشعبنا سيشاهد تطور المقاومة
صحيفة اسرائيلية: ما سبب تقرب أردوغان "المفاجئ" من إسرائيل؟
رئيس الوزراء يترجل من سيارته للاطمئنان على شرطي مرور تعرض لحادث سير
4 وفيات و294 إصابة بفيروس كورونا خلال يومين في القدس
إصابة سائق شاحنة بعد انقلابها شرق بيت لحم
"اللجنة الميدانية للقيادة الموحدة" تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية
رسالة جندي اسرائيلي لحكومت
تفاصيل جديدة عن مقتل المستوطنة "إستر هورغان": الفلسطيني المعتقل اعترف بقتلها
عرب 48
مقتل شاب بإطلاق نار جنوب الخليل
القدس المحتلّة: إلزام البلديّة بوقف الهدم والاقتحام لمقبرة اليوسفيّة
تهويد القدس؛ 2020 أحد أصعب الأعوام على المدينة منذ احتلالها
2020: عام الأزمات للاقتصاد الفلسطينيّ وأسوأ انكماش منذ سنوات
وكالة وفا
مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين قرب ...
بهدف تحفيز التأليف والنشر: سلسلة إصدارات جديد ...
بيت لحم: "تيراسنطا- نسور المهد" تكرّم مكتب ال .
"اللجنة الميدانية للقيادة الموحدة" تدعو لتصعي ...
محدث) "بكدار" يسلم الدفعة السادسة من الأجهزة ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 25 كانون أول (ديسمبر)
- 2003م الشهيد سائد كمال جميل حنني (18 عاماً) من كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية، ينفّذ عمليّة فدائيّة في منطقة "بني براك" قرب تل أبيب و يوقع 4 قتلى صهاينة وعشرات الجرحى .
- 2003م طائرات العدو الصهيونيّ تستهدف سيّارة مدنيّة في مدينة غزة كان يستقلّها قائد سرايا القدس، مقلد حميد ، واثنين من مساعديه، ممّا أدّى إلى استشهادهم ، بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين آخرين كانوا في مكان الاغتيال.
- 2002م قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال المجاهد من كتائب الشهيد عز الدين القسام إبراهيم طالب أبو هوامش في نابلس
- 2002م قوات الاحتلال الصهيونيّ تدمّر 30 منزلاً فلسطينياً في رفح و تشرّد 47 عائلةً ، و أُعلِن عن رفح أنها منطقة منكوبة .. و بهذا تكون قوات الاحتلال قد دمّرت 467 منزلاً في رفح منذ اندلاع انتفاضة الأقصى .
- 2001م مصرع جنديّ صهيونيّ و إصابة 3 آخرين خلال عمليّة فدائيّة عبر الحدود الأردنيّة – الفلسطينية .
- 2000م المعتقلون السياسيّون في سجن جنيد التابع للسلطة الفلسطينية يبدأون إضراباً عن الماء ، بعد ستة أيام من إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم .
- 1947 م تشكيل قوات الجهاد المقدس في فلسطين بقيادة عبد القادر الحسيني (استشهد في 8 نيسان 1948 في معركة القسطل بعد أن نجح مع مقاتليه في القضاء على 350 من عناصر الجماعات اليهودية المسلحة).
- 1947م تأسيس كتائب "الجهاد المقدّس" على أرض فلسطين بقيادة عبد القادر الحسيني .