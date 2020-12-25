غزة-الرأي

http://alray.ps/ar/category/18

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2717) الجمعة 25/12/2020

أخبار فلسطينية﻿

السلطة الفلسطينية تندد بوسم الإدارة الأمريكية بضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل

الأونروا تعلن تلقيها مساهمة مالية إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.6 مليون يورو

غزة الداخلية ب : ندرس خيارات وإجراءات لكبح انتشار كورونا

الصحة: نسعى للحصول على مستلزمات فحص الطفرة الجديدة

رئيس الوزراء ينعى رئيس سلطة جودة البيئة الأسبق الوزير يوسف أبو

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تفرض إغلاقا للمرة الثالثة وتؤكد إصابة أربعة أشخاص بالسلالة الجديدة لكورونا

نتنياهو: التلقيح وإجراءات الإغلاق ستخلصنا من كورونا خلال أسابيع

نتنياهو: نحقق نبوءة توراتية.. ومزيد من الدول العربية تلتمس الصلح مع الدولة اليهودية

نتنياهو: الإعلان قريبا عن اتفاقيات سلام أخرى بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية

اخبار دولية

أكسيوس: إسرائيل تستخدم الجنرال مارك ميلي لنقل “رسائل سرية” إلى إدارة بايدن بشأن إيران والعرب

إصابات كورونا بالعالم تتجاوز 78.23 مليون والوفيات مليون و723054

الاتحاد الأوروبي وإسبانيا يقدمان 19.5 مليون يورو للمساهمة في دفع المخصصات

أخبار عربية

الخارجية الأردنية" تدين استمرار أعمال الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء بالقدس

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

أبو الغيط: العالم قد يواجه حرباً باردة وعلى العرب التيقظ لتغيّرات مقبلة

القدس العربي

مصر تُخلي مقر بعثتها الدبلوماسية في غزة

إخوان مصر تعلن رفضها محاولات ومسارات التطبيع مع إسرائيل

حماس: إلغاء واشنطن وسم بضائع المستوطنات انتهاك للقانون الدولي

أنباء عن اتصالات سرية بين إسرائيل وحماس بشأن عقد صفقة تبادل

لجنة شعبية: خسائر غزة في 2020 بسبب الحصار الإسرائيلي بلغت 1.5 مليار دولار

الشرق الأوسط

خسائر غزة في 2020 بلغت 5.‏1 مليار دولار بسبب الحصار الإسرائيلي

الاهرام المصرية

إسرائيل تفرض إغلاقا للمرة الثالثة وتؤكد إصابة أربعة أشخاص بالسلالة الجديدة لكورونا

الشروق المصرية

مستوطنون بحماية جيش الاحتلال يواصلون تصعيد اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني

لجنة شعبية: خسائر غزة في 2020 بسبب الحصار الإسرائيلي بلغت 1.5 مليار دولار

بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل والبطريرك يصلي من أجل زوال كورونا

إسرائيل تطبق ثالث إغلاق جزئي بسبب كورونا الأحد

عبد اللهيان: نتنياهو بلغ نهايته ولا مستقبل للإسرائيليين في المنطقة

الغد الأردنية

غزة: 9 وفيات 806 إصابات جديدة بكورونا

“إسرائيل” منفتحة على فكرة اتفاق نووي موسع مع إيران

الكنائس المسيحية الغربية في فلسطين تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد

الشرق القطرية

شركات التكنولوجيا تحذر: أدوات شركة القرصنة الإسرائيلية قوية وخطيرة

المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم لباحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

قرار بإلزام سائقي الحافلات والمركبات العمومية بزي رسمي وبإشهار رقم وحدة الشكاوي

بيت لحم تحتفل بقداس منتصف الليل

الرئيس بمناسبة أعياد الميلاد: صامدونَ وواثقونَ من النصرِ ونَستحقُ

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين قرب اللبن الشرقية

لا وفيات ولا إصابات بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

اشتية يترجل من سيارته للاطمئنان على شرطي مرور تعرص لحادث سير

العاروري: الاحتلال ينظر الى الضفة على أنها محور الصراع

"بكدار" يسلم الدفعة السادسة من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمستشفى الأوروبي في القطاع

كنيسة الروم الكاثوليك تكرّم صحة بيت لحم

مستوطنون يشنون اعتداءات غرب بيت لحم

أسيران يدخلان أعواماً جديدة في الأسر

هيئة الأسرى: "معبار هشارون" للتنكيل بالأسيرات الجدد

الحياة الجديدة

بيت لحم تحتفل بالميلاد المجيد في ظل قيود كورونا

90 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

الاحتلال يهدم بركسات ومنشآت تجارية وكراجات شرق القدس

قرار بإلزام سائقي الحافلات والمركبات العمومية بزي رسمي

الأيام

الرئيس: صامدون وواثقون من النصر ونستحق العدالة لقضيتنا

بيت لحم: البطريرك بيتسابالا يترأس قداس منتصف الليل

وفد إداري مصري يصل غزة لتسليم مبنى السفارة المغلق

القدس: أمر احترازي لوقف الهدم والاقتحام لأرض مقبرة اليوسفية وضريح الشهداء

إسرائيل: اكتشاف إصابة خامسة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا

أوتشا": إسرائيل هدمت وصادرت 21 مبنى فلسطينياً خلال أسبوعين

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

يديعوت: عقوبات على خلفية إطلاق قذيفة بالخطأ تجاه غزة

الاحتلال يعتقل شابين من جنين المحتلة

معروف: الواقع الحالي لا يحتاج لتشديد أو تخفيف للإجراءات

الإعلام الحكومي: تسعيرة جديدة لكهرباء المولدات الأسبوع المقبل

العقاد: أسرّة مستشفى الأوروبي شارفت على الانتهاء

الاحتلال: اعتقال فلسطيني يشتبه بقتله مستوطنة بجنين

المدلل يستنكر إصرار الأونروا على التلاعب برواتب موظفيها

قوات الاحتلال تداهم منازل جنوب جنين المحتلة

فلسطين اليوم

غزة مختصون: تعيش أوضاع معيشية صعبة والمطلوب إنقاذ الواقع قبل الانهيار

" غزة : الاونروا توضح قرار توحيد صرف "الكابونة البيضاء

سما نيوز

غزة وكيل صحة : الإغلاق الشامل محكوم بجملة مؤشرات وظهور سلالات جديدة من كورونا أمرٌ متوقع

الصحة بغزة: تسجيل 256 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم الخميس

الاحتلال يكشف نتائج تحقيقه بشأن حادثة اطلاق قذيفة دبابة بشكل خاطئ تجاه أحد المنازل بغزة

أبو حسنة يكشف مستجدات رواتب موظفي "الأونروا" وسيناريوهات حل الازمة

البريم: العمل العسكري يتطور بغرفة العمليات المشتركة وشعبنا سيشاهد تطور المقاومة

تفاصيل جديدة عن مقتل المستوطنة "إستر هورغان": الفلسطيني المعتقل اعترف بقتلها

عرب 48

مقتل شاب بإطلاق نار جنوب الخليل

القدس المحتلّة: إلزام البلديّة بوقف الهدم والاقتحام لمقبرة اليوسفيّة

تهويد القدس؛ 2020 أحد أصعب الأعوام على المدينة منذ احتلالها

وكالة وفا

مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين قرب ...

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