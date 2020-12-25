زجاجات هواء للمغتربين ثمنها 33 دولارا تحمل "رائحة أوطانهم"

ابتكر موقع "My Baggage" حيلة تجعل البريطاني المغترب يتنفس هواء وطنه فعليا حيث أعلنت الشركة عن بيع زجاجات من الهواء الأصلي النقي من إنجلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

وجاءت فكرة شركة "My Baggage" لإعادة التوطين، بعد أن وجد العديد من الأشخاص حول العالم أنفسهم محاصرين بعيدا عن وطنهم بسبب قيود السفر المتغيرة والمفروضة نتيجة لوباء كورونا، كما أدت السلالة المتحورة من الفيروس في بريطانيا إلى عزل البلاد من قبل العديد من الدول، ما يعني أن عددا كبيرا من المقيمين في الخارج حاليا لن يتمكنوا من العودة في أي وقت قريب.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإنه يمكن شحن زجاجات "هواء نقي" من إنجلترا وإيرلندا وإسكتلندا مقابل 25 جنيها إسترلينيا، ما يقارب 33 دولار أمريكي.

ويتم تسويق زجاجات "الهواء النقي" كهدية مثالية للبريطانيين الذين يشعرون بالحنين إلى الوطن والذين يعيشون في الخارج خلال فترة الأعياد.

وقالت الشركة إن "الطلبات لا تأتيها من خارج البلاد فقط، بل من داخلها أيضا، على سبيل المثال تلقوا طلبا من رجل من ويلز طلب عينة من الهواء من منطقة سنودونيا الجبلية في شمال غرب ويلز".

وفي الوقت نفسه "تتوفر عينات من الزجاجات ذات إصدار محدود، يوجد بها هواء مترو أنفاق لندن أو متجر أسماك وبطاطا في نورفولك".

وقال الفريق الذي ابتكر هذه الفكرة، إنها مستندة على أبحاث علمية تربط بين حاسة الشم في البشر وبين الذكريات العاطفية، ومن خلال السماح للعملاء بالتقاط نفس عميق من هواء وطنهم فإن ذلك يساعدهم على الاستقرار في حياتهم الجديدة.

وتأتي الغالبية العظمى من الطلبات من أولئك الذين يشترون الزجاجات كهدايا للأصدقاء أو العائلة الذين يعيشون في الخارج.