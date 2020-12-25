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الطقس: جو غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدراجات الحارة

25 كانون أول / ديسمبر 2020 09:17

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فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبين الدائرة عبر موقها الرسمي أن الجو هذه الليلة من المتوقع أن يكون بارداً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغداً يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأحد يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الاثنين يكون الجو غائما جزئيا وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين في ساعات الصباح الباكر من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب.

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