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الاحتلال يشدد الإجراءات بعد تسجيل حصيلة قياسية لإصابات "كورونا"

25 كانون أول / ديسمبر 2020 09:55

الاحتلال أعلن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا
الاحتلال أعلن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسجيل 3958 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 393 ألفاً و36 إصابة، منها 33 ألفاً و808 لا تزال نشطة.

وذكرت الوزارة أنه يرقد في المستشفيات 926 مريضاً بسبب إصابتهم بالفيروس، منهم 506 حالة حرجة، إضافة إلى 128 حالة تحت أجهزة التنفس، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 3171، حيث تم أمس إجراء 96590 اختباراً، ووجد أن 4.1% منها إيجابي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مساء أمس: "إن الدمج ما بين حملة التطعيمات الهائلة من جهة، والإغلاق القصير والسريع من جهة أخرى يسمح لنا بالخروج من أزمة كورونا".

وأضاف "سنصبح على الأرجح الدولة الأولى التي تخرج من أزمة كورونا بعد عدة أسابيع مما يشكل بشرى سارة للغاية".

وتابع "إننا نجعل إسرائيل بطلة العالم في مجال التطعيمات حيث قمنا أمس بتطعيم 65 ألف مواطن، وبحلول نهاية الأسبوع القادم آمل بأننا سنبلغ وتيرة 100 ألف تطعيم يومياً".

وتأتي تصريحات "نتنياهو" بعد ساعات بعد إعلانه بأن الكيان سيفرض الإغلاق الشامل للمرة الثالثة لمكافحة الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيرسو "كورونا".

وتشمل الإجراءات الجديدة إغلاق المتاجر والحد من حركة وسائل النقل العام وإغلاقاً جزئياً للمدارس ومنع الابتعاد عن المنازل لمسافة تتجاوز الكيلومتر باستثناء الذهاب إلى أماكن العمل التي ستظل مفتوحة وشراء السلع الأساسية.

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