"أونروا" تعلن تأمين 80% من رواتب موظفيها هذا الشهر

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة مساء أمس، أن الوكالة استطاعت تغطية 80% من رواتب الموظفين.

وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية: "إن المبلغ الإجمالي للرواتب هو 18 مليون دولار، ونأمل أن يجري صرف الراتب بداية الشهر المقبل أو في أقصى حد منتصف يناير".

وأشار إلى أنهم عرضوا على اتحاد الموظفين دفع جزء من الراتب، على أن يتم دفع البقية بداية يناير أو منتصفه كأقصى حد، إلا أن الاتحاد رفض.

وذكر "أبو حسنة" أن الأزمة ستمتد لشهري يناير وفبراير القادمين، باعتبار أن الدول المانحة ستنشغل بالأعياد.