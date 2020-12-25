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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين ويأخذ قياسات منزل أسير بالضفة

25 كانون أول / ديسمبر 2020 11:36

جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي
جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدتي قباطية جنوب جنين، ودير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت أربعة مواطنين وأخذت قياسات منزل أسير.

وذكر مصادر محلية أن جنود الاحتلال قاموا بالتخفي في سيارات مدنية عند اعتقال وليد صلاح بدران والشاب فاتح وهيب بدران من بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

ولفتت إلى أن الجنود اعتقلوا كذلك الشاب طاهر زكارنة والشاب أحمد الصالح الأصهب من بلدة قباطية جنوب جنين.

كام اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال الذين قاموا باقتحام منزل المعتقل محمد قبها وتصوير المنزل وأخذ قياسات تمهيداً لهدمه بزعم قيامه بقتل مستوطنة قبل أسبوع.

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