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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

اللجنة الحكومية تصدر قراراً بشأن النشاط الرياضي بغزة

25 كانون أول / ديسمبر 2020 12:41

ملعب اليرموك في مدينة غزة
ملعب اليرموك في مدينة غزة

غزة- الرأي:

أعلن نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة موسى السماك، عن قرار اللجنة، بخصوص النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة.

وأشار "السماك" في تصريح لوكالة "فلسطين الآن" الجمعة، إلى أن اللجنة الحكومية قررت تمديد إيقاف النشاط الرياضي حتى إشعار آخر.

وبين أن القرار جاء، بناءً على تقرير وزارة الصحة ولجنة الطوارئ الذي أكد أن الأمور لا زالت صعبة وخطيرة.

ولفت إلى أنه سيتم مناقشة القرار النهائي لعودة منافسات الدوري، خلال الاجتماع الحكومي أواخر الأسبوع القادم.

يذكر أن منافسات الدوري بدرجتي الممتازة والأولى، متوقفة منذ حوالي 3 أسابيع، بشكل احترازي في ظل تفشي "كورونا".

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